România ajută Republica Moldova cu proiecte de 28 de milioane de euro

România ajută Republica Moldova cu o serie de noi proiecte, în valoare totală de 28 de milioane de euro, acestea reprezentând tranșa a doua din ajutorul de 100 de milioane de euro, a anunțat, la Chișinău, premierul Dorin Recean.

Din ajutorul total de 100 de milioane de euro pe care Guvernul României l-a promis Republicii Moldova, tranșa a doua, despre care au discutat premierii Ciolacu și Recean, este formată din nouă proiecte, în valoare cumulată de 28 de milioane de euro. Aceste proiecte vor ajuta la dezvoltarea localităților din Republica Moldova. Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a făcut acest anunț cu prilejul vizitei la Chișinău, la data de 21 iunie 2023, a noului premier al României, Marcel Ciolacu, aceasta fiind prima vizită externă a lui Ciolacu în calitate de premier. Marcel Ciolacu a fost însoțit în Republica Moldova de Nicolae Ciucă, acum în calitate de președinte al Senatului României. Este de remarcat că, în ciuda divergențelor din România dintre PSD și PNL, președinții acestor două partide continuă să aibă o relație personală foarte bună.

“Construim infrastructura de conectare, drumuri, poduri, rețele energetice, construim un spațiu digital comun, în beneficiul cetățenilor de pe malul stâng și malul drept al Prutului. Vrem să asigurăm un mediu economic prietenos pentru agenții economici care sunt în România, să treacă Prutul, să facă investiții similare în Republica Moldova”, a declarat premierul Recean în prezența premierului Ciolacu.

Relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova au ajuns, în anul 2022, la aproape 3,6 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că au crescut cu 50 la sută față de anul 2021, a precizat premierul României. “Suntem obligați să punem un accent deosebit pe zona economică, cred că acesta este drumul corect”, a explicat Ciolacu. “N-am un sentiment că am venit oficial la Chișinău. Am sentimentul că am venit acasă. N-am venit la un frate mai mare sau mai mic. Am venit la un frate geamăn”, a susținut premierul României. Marcel Ciolacu a subliniat că atât Guvernul României, cât și PSD, care este, potrivit declarației lui Ciolacu, “cel mai mare partid din România”, îi susțin pe președinta Maia Sandu și pe premierul Dorin Recean. “Sunteți singura garanție că Republica Moldova își va continua parcursul pro-european. Viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a subliniat premierul României.

“Îi mulțumesc premierului Dorin Recean pentru primirea călduroasă! Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar România va acorda tot sprijinul necesar pentru a ajuta Republica Moldova să pășească în ultima etapă a procesului de integrare europeană: începerea negocierilor de aderare. Împreună, avem obligația de a stimula investițiile și de a găsi cele mai bune soluții pentru ca atât cetățenii români, cât și cei moldoveni să beneficieze de o creștere a nivelului de trai”, a precizat premierul Ciolacu într-un mesaj postat ulterior pe internet.

Pe de altă parte, președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, a explicat, în Republica Moldova, că, în calitate de stat membru UE, România a primit din partea UE un ajutor de 54 de miliarde de euro, în contextul crizei generate de războiul din Ucraina. „În această perioadă Romania a beneficiat de sprijin de 54 miliarde de euro. Anul trecut am reușit o creștere economică și am depășit aceste crize. Pentru că știm care sunt problemele create de tranzitul de cereale din Ucraina și impactul prețurilor pe piață, create de prezența cerealelor din Ucraina, dar s-a reușit prin măsuri luate la nivelul Uniunii Europene să se asigure o stabilitate, ca fermierii să nu sufere din plin de aceste efecte. Anual sprijinul pentru fermieri este de 2,9 miliarde de euro. Acest lucru înseamnă apartenența la UE”, a explicat Ciucă.

Premierul Ciolacu a explicat că la București va fi o ședință de Guvern în ziua de 22 iunie 2023. Timpul până atunci fiind totuși prea scurt, nu în ședința din 22 iunie, dar cu siguranță în următoarea ședință, Guvernul României va aproba acordarea banilor pentru dezvoltarea unor localități din Republica Moldova, a promis premierul României.

“Ați reușit să veniți cu proiectele. Vă garantez că nu mâine – în viitoarea ședință de guvern se vor debloca banii pe proiecte în ceea ce privește apa potabilă, canalizarea, punctuale pentru sprijinirea satului din Republica Moldova. Să fie un sat european”

Marcel Ciolacu,

Premierul României

La 21 iunie, s-au purtat discuții și între președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi oficiali au abordat subiecte legate de securitate și de infrastructură. În plus, Grosu i-a prezentat lui Ciucă stadiul realizării celor 9 recomandări necesare Republicii Moldova pentru începerea negocierilor de aderare la UE.

“Sper să vină momentul când cele două state românești se vor regăsi în Uniunea Europeană. Peste două zile vom aniversa obținerea statutului de țară-candidat. Dar cu efort comun și cu susținerea României, care e cel mai tare avocat al nostru, sperăm să obținem și deschidere spre aderarea la UE“

Igor Grosu,

Președintele Parlamentului Republicii Moldova

Autoritățile României și-au exprimat speranța că negocierile pentru aderarea la UE a Republicii Moldova vor începe în anul 2023.

