Republica Moldova primește 150 de mil. euro de la UE

Republica Moldova este tot mai aproape de Occident. Comisia Europeană a adoptat marți o propunere pentru o nouă operațiune de asistență macrofinanciară (AMF) de până la 150 de milioane de euro.

Din această sumă până la 30 de milioane de euro ar urma să fie furnizate sub formă de granturi și până la 120 milioane euro în împrumuturi pe termen mediu în condiții de finanțare favorabile, a anunțat instituția europeană într-un comunicat.

Vestea a fost anunțată chiar de șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.

🇲🇩 We propose €150 million in Macro-Financial Assistance for Moldova.



The @EU_Commission stands with the Moldovan people in these challenging times.



This financial package will help stabilise the country's economy, put it on the path to recovery and accompany needed reforms.