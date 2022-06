Nu doar România are probleme. Inflația din SUA a atins în luna mai un nou maxim al ultimilor 40 de ani, de 8,6%

Costurile la benzină, alimente și alte produse de primă necesitate au crescut în luna mai, ridicând inflația la un nou maxim al ultimelor patru decenii.

Prețurile de consum au urcat în luna mai cu 8,6% față de media ultimelor 12 luni, a anunțat vineri Departamentul Muncii, conform AP News.

De la o lună la alta, prețurile au urcat cu 1% din aprilie până în mai, o creștere abruptă față de creșterea de 0,3% din martie până în aprilie. Prețurile mult mai mari la benzină au fost de vină pentru cea mai mare parte a acestei creșteri.

Inflația galopantă din America impune presiuni severe asupra familiilor, forțându-le să plătească mult mai mult pentru alimente, benzină sau chirie. Americanii cu venituri mai mici și americanii de culoare și hispanici, în special, se luptă pentru că, în medie, o proporție mai mare din veniturile lor merge către necesități.

Inflația atinge un nou maxim al ultimilor 40 de ani

Economiștii se așteaptă ca inflația să scadă în acest an, deși nu cu mult. Unii analiști au prognozat că indicatorul de inflație raportat vineri de guvern – indicele prețurilor de consum – ar putea scădea sub 7% până la sfârșitul anului. În martie, inflația a ajuns la 8,5% pe an, cea mai mare rată de acest fel din 1982 încoace.

Inflația ridicată a forțat, de asemenea, Rezerva Federală. Pentru banca centrală, va fi un exercițiu de echilibru dificil.

Sondajele arată că americanii consideră că inflația ridicată este principala problemă a națiunii, iar majoritatea dezaprobă modul în care președintele Joe Biden gestionează economia. Republicanii din Congres îi atacă pe democrați pe această temă în perspectiva alegerilor de la mijlocul mandatului din această toamnă.

Inflația a rămas ridicată chiar dacă sursele de creștere a prețurilor s-au schimbat. Inițial, cererea robustă de bunuri din partea americanilor care au rămas blocați acasă timp de luni de zile din cauza COVID, a cauzat penurii și blocaje în lanțul de aprovizionare și a dus la creșterea prețurilor la mașini, mobilier și electrocasnice.

Acum, pe măsură ce americanii își reiau cheltuielile pentru servicii, inclusiv pentru călătorii, divertisment și mese în oraș, costurile biletelor de avion, ale camerelor de hotel și ale meselor la restaurant au crescut vertiginos. Invazia Rusiei în Ucraina a accelerat și mai mult prețurile la petrol și gaze naturale. Iar odată cu relaxarea de către China a restricțiilor stricte ale COVID în Shanghai și în alte părți, mai mulți dintre cetățeni circulă cu mașina, iar astfel, prețurile petrolului a crescut și mai mult.

Se așteaptă ca prețurile bunurilor să scadă în lunile următoare. Mulți mari comercianți, inclusiv Target, Walmart și Macy’s, au raportat că acum au rămas cu prea multă mobilă de terasă, electronice și alte bunuri pe care le-au comandat atunci când aceste articole erau mai solicitate și vor trebui să le reducă prețul.

Chiar și așa, creșterea prețurilor la benzină erodează finanțele a milioane de americani. Prețurile la pompă sunt în medie de aproape 5 dolari pe galon la nivel național și se apropie de recordul ajustat la inflație de aproximativ 5,40 dolari atins în 2008.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!