Cum a reuşit un student să facă 110 milioane dolari în plină criză￼

Un student în vârstă de 20 de ani a obţinut un câştig de aproximativ 110 milioane de dolari prin vânzarea acţiunilor la retailerul Bed Bath & Beyond, după ce preţul acestora a crescut vertiginos în timpul unei luni de tranzacţii frenetice care aminteşte de boom-ul acţiunilor “meme” de anul trecut.

Jake Freeman, student la matematică aplicată şi economie la University of Southern California, a achiziţionat aproape 5 milioane de acţiuni la Bed Bath & Beyond în iulie, potrivit documentelor de reglementare, după ce profiturile sumbre şi demiterea directorului general au dus la prăbuşirea preţului acţiunilor, potrivit Financial Times.

Freeman a cumpărat acţiunile la mai puţin de 5,50 dolari fiecare. Marţi, preţul unei acţiuni Bed Bath & Beyond a urcat la peste 27 de dolari. Pe măsură ce acţiunile au urcat, Freeman a vândut acţiuni în valoare de peste 130 de milioane de dolari din conturile sale de la TD Ameritrade şi Interactive Brokers, scrie mediafax.ro.

Vânzarea lui Freeman a fost bine sincronizată. Acţiunile Bed Bath & Beyond s-au prăbuşit joi cu peste 20%, după ce investitorul şi campionul „meme-stock” Ryan Cohen a dezvăluit miercuri seară că intenţionează să vândă tot pachetul de acţiuni pe care îl deţine (aproape 12% din companie).

După ce a vândut acţiunile, Freeman a mers să ia cina cu părinţii săi în suburbia New York-ului unde locuiesc, iar miercuri a zburat spre Los Angeles pentru a se întoarce în campus, a spus el.

Pachetul iniţial de acţiuni al lui Freeman a costat aproximativ 25 de milioane de dolari, sumă despre care a spus că a fost strânsă în mare parte de la prieteni şi familie. El a investit ani de zile împreună cu unchiul său, Dr. Scott Freeman, un fost director farmaceutic. Cei doi au achiziţionat recent o un pachet de acţiuni într-o companie farmaceutică listată la bursă, numită Mind Medicine.

