Cât costă microcipul implantat care înlocuiește certificatul covid

Compania suedeză care vine în ajutorul celor care au certificat covid a anunțat prețul microcipului care va fi implantat sub piele.

Microcipul care ține loc de certificat covid va costa undeva la 100 de euro și va fi implantat sub piele, fapt ce ar ajuta pe mulți să nu mai poarte grija certificatului COVID ce trebuie scanat în oraș.

Invenția, creată de firma tehnologică Dsruptive Subdermals, implică un implant scanabil preprogramat de 2 milimetri pe 16 milimetri care este inserat chiar sub piele, notează Insider.com.

„Am un implant de cip în braț și am programat cipul astfel încât să am pașaportul meu COVID pe cip, iar motivul este că vreau să-l am mereu accesibil”, de declarat Hannes Sjoblad, director general al Dsruptive Subdermals.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Sjoblad a demonstrat în fața jurnaliștilor cum a fost posibil să scaneze cipul cu telefonul său pentru a afișa un PDF care arăta toate detaliile certificatului său digital COVID al UE, un permis oarecum similar cu cardul de vaccin al SUA și care indică faptul că cineva este imunizat împotriva COVID-19 sau că persoana a fost testată cu rezultat negativ.

AFP a raportat că un implant costă 100 de euro (aproximativ 112 dolari).

Sjoblad a declarat pentru AFP că aceste implanturi nu sunt dispozitive de urmărire și răspund doar la scanare.

