SmartBill, creștere de peste 40% în primele trei luni ale 2023

SmartBill, liderul de piață din România pentru soluții de softuri financiar-contabile, aniversează anul acesta 16 ani de activitate. Platforma a ajuns la un ecosistem de peste 85.000 de clienți, companii mici și mijlocii, care anual facturează mai mult de 23 de miliarde de euro. În 2023, SmartBill a atins pragul de 5 milioane de facturi emise lunar.

În cei 16 ani de activitate, SmartBill s-a dezvoltat sustenabil, oferind antreprenorilor români produse și servicii de calitate, dar și prin contribuția la digitalizarea afacerilor din mediul de business local. Astfel, în 2022, compania a ajuns la o cifră de afaceri de 6 milioane de euro, înregistrând o creștere de 31% comparativ cu 2021. Mai mult, în primele trei luni ale acestui an, SmartBill a avut o creștere de peste 40%, iar pentru întreg anul se așteaptă la o creștere de peste 35%.

„În prezent, privind retrospectiv, ne dăm seama că SmartBill a ajuns mult mai departe decât ne-am imaginat în urmă cu 16 ani, când am lansat compania. Pot spune că am avut în tot acest timp 16 ani de creștere continuă, dar și 13 ani de sacrificiu, în care am reinvestit tot profitul, alături de o investiție de 1 milion de euro. A fost un sacrificiu de termen lung, asumat, care acum începe să dea roade. În prezent, avem o companie extrem de matură, în continuă creștere și care generează profit. Ne dorim ca și pentru viitor ecosistemul SmartBill să păstreze acest ritm de dezvoltare accelerată și să asigurăm în continuare cele mai bune condiții pentru desfășurarea operațiunilor legate de facturare, plăți, stocuri și contabilitate pentru cei peste 85.000 de clienți activi din platformă”, a declarat Radu Hasan, CEO și Cofondator SmartBill.

SmartBill în 2023: compania a integrat e-Transport și finalizează curând SAF-T

Prin soluțiile oferite, SmartBill contribuie la eliminarea în mod semnificativ a muncii manuale și repetitive din companiile din România. Astfel, în iulie 2022 a integrat sistemul național de facturare electronică e-Factura, prin intermediul căruia, în primele șase luni de la lansare, au fost livrate peste 1 milion de facturi. În primele trei luni ale acestui an, compania a lansat și integrarea cu Smart Accounts, serviciu automat de Open Banking, autorizat de BNR, prin intermediul căruia companiile care utilizează platforma își pot interoga conturile bancare.

Mai mult, tot în 2023, SmartBill a integrat deja proiectul e-Transport, prin intermediul căruia Ministerul Finanțelor își propune să monitorizeze toate transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat din România. Astfel, companiile care folosesc SmartBill pot acum să declare datele referitoare la transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat direct din platformă.

În prezent, compania lucrează la implementarea în platformă a posibilității de raportare SAF-T, prin intermediul căreia se va putea face schimbul electronic de date din contabilitate între entitățile care au obligația raportării și ANAF. Această integrare va fi disponibilă în platformă începând cu luna mai.

„Pentru SmartBill, în 2022, punctul forte a fost integrarea cu e-Factura, iar pentru 2023 avem în vedere două proiecte la fel de importante: e-Transport și SAF-T, dar și multe alte facilități care sunt deja în lucru. Pentru e-Factura am muncit din timp și am realizat ceea ce considerăm a fi cea mai bună integrare din România, dat fiind faptul că în prezent rata de acceptare la ANAF a facturile transmise prin SmartBill este de 99.97%”, a spus Ioana Hasan, Product Manager și Cofondator SmartBill.