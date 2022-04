Retailul alimentar din România ar putea depăși 142 miliarde de lei în 2021

Cifra de afaceri a retailului alimentar a crescut cu aproape 10% față de 2019 și a fost cu 97% peste rezultatul din 2011, atingând nivelul estimat în analiza de anul trecut dedicată acestei piețe, de aproape 130 de miliarde de lei în 2020.

Pentru 2021 analiștii KeysFin, o companie ce oferă soluții 100% digitalizate pentru verificarea mediului de business, estimează depășirea pragului de 142 de miliarde de lei pe fondul avansului consumului dar și a accentuării presiunilor inflaționiste.

“Industria de retail alimentar a avut per total o forță de muncă de până la 225 mii de angajați în 2020, dintre care cei mai mulți lucrau pentru PROFI ROM FOOD SRL (companie deținută integral de MEP RETAIL LUXCO SARL din Luxemburg), respectiv aproape 18 mii de persoane (după un avans anual de 10% în 2020)”, se arată într-un comunicat de presă al KeysFin, remis cotidianului național “România liberă”.

Potrivit aceleiași surse, numărul de companii a înregistrat o creștere cu 1% față de 2019, însă tendința de consolidare a pieței este evidentă, numărul companiilor care și-au raportat rezultatele financiare fiind cu 19 % sub cel din 2011, ajungând la 53,6 mii de companii în 2020.

Lidl detronează Kaufland în anul pandemiei

LIDL DISCOUNT SRL, companie controlată direct de WE INTERNATIONAL GMBH, a devenit liderul pieței de retail alimentar după cel mai mare avans anual, nominal și procentual din top 10 (de 3,1 miliarde de lei, respectiv 32%), la 12,9 miliarde de lei în 2020.

Fostul lider, KAUFLAND ROMANIA SCS a coborât pe poziția a doua după o creștere anuală de 960 de milioane de lei, respectiv 8%, cu o cifră de afaceri de 12,8 miliarde de lei în 2020. Compania, controlată direct de KAUFLAND INTERNATIONAL ERSTE GMBH a rămas însă cel mai profitabil jucător din piață, cu un profit net de 970 milioane de lei, respectiv 19,7% din total.

Cele două lanțuri de magazine fac parte din același concern german.

Potrivit analizei citate, pe locul al treilea după cifra de afaceri a fost CARREFOUR ROMÂNIA SRL cu 9 miliarde de lei respectiv 7% din total, urmat de PROFI ROM FOOD SRL (cu 6,8% din total) și MEGA IMAGE SRL care și-a păstrat cota de piață de 5,6% din total în 2020.

“Cele mai mari 10 companii din retailul alimentar au avut o cifră de afaceri cumulată de 73 de miliarde de lei, generând peste 56 % din cifra de afaceri totală a pieței în 2020”, se mai arată în comunicat.

2021, focus și pe măsuri de reducere a impactului asupra mediului

Odată cu creșterea cifrei de afaceri, a crescut și profitabilitatea astfel că, în 2020, profitul net al companiilor din domeniu a înregistrat o creștere cu 14% în comparație cu anul precedent și a fost cu 334% mai mare decât în 2011, ajungând la 4,9 miliarde de lei.

Primii 10 jucători au înregistrat cumulat un profit net de 2,5 miliarde de lei, ceea ce a constituit aproape 52% din total în 2020. Rezultatul net (profit net minus pierdere netă) s-a îmbunătățit semnificativ de la o pierdere de peste un miliard de lei în 2011, la un rezultat net pozitiv de 4,1 miliarde de lei înregistrat în 2020.

„Încă de la începutul pandemiei, din 2020 companiile din retailul alimentar au demarat proiecte ample de investiții: de la managementul stocurilor, campaniile vaste de informare, prevenție și responsabilizare a populației și eforturile de igienizare a spațiilor, la extinderea rețelelor de magazine, deschiderea de eventuale depozite dedicate vânzărilor online și la investițiile din zona de livrare (directă sau indirectă) la domiciliu. În prezent observăm o atenție sporită acordată măsurilor de reducere a impactului asupra mediului: de la optimizarea consumului de energie și gestionarea mai atentă a deșeurilor, la reducerea sau chiar eliminarea folosirii plasticului”, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin, unul din cei mai importanți furnizori de soluții de business information din România.

Consum mai mare dar și prețuri mai mari

Comerțul cu amănuntul cu excepția celui cu autovehicule și motociclete (serie ajustată) a crescut cu 10% în 2021 față de 2020 (pentru comerțul de mărfuri alimentare, băuturi și tutun la nivel agregat s-a înregistrat un avans de peste 2 ori mai mic, de 4,2% în 2021 față de 2020).

Comerțul cu ridicata s-a majorat în 2021 cu 20% față de anul anterior, iar cel cu produse alimentare, băuturi și tutun a avansat cu 11,3%, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică.

Coșul de consum al românilor mai scump si mai mic, în pragul sărbătorilor pascale

Tot potrivit ultimelor date de la INS, indicele prețurilor de consum al mărfurilor alimentare, care reprezintă 33% din coșul de consum al românilor, a crescut în martie 2022 cu 11,2% față de aceeași lună din 2021. Cele mai mari scumpiri anuale din martie 2022, de peste 20% din categoria mărfurilor alimentare, au fost la cartofi (36,5%), ulei (32,3%), mălai (24,4%) și făină, cu 21,5% peste nivelul din martie 2021.

În ciuda scumpirilor, românii se pregătesc de Paște și deși achiziționează cantităţi mai mici de alimente și sunt mult mai atenți la oferte, dat fiind faptul că veniturile nu au ținut pasul cu creșterile accentuate de prețuri, aceștia reușesc să se bucure de perioada sărbătorilor și să păstreze tradițiile pascale.

Notă: Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanțelor (la sfârșitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre următoarele coduri CAEN: 4639* (Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun), 4711 (Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun), 4721 (Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate). Toate cifrele sunt exprimate în lei iar datele au fost extrase la începutului lui 2022.

*Pentru coerența și consecvența analizei în cazul METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL a fost folosit codul CAEN raportat de companie la Registrul Comerțului, respectiv 4639: comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun și nu cel declarat ca domeniu principal de activitate la Ministerul Finanțelor, respectiv codul CAEN 4110 în 2020.

