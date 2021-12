Raport OCDE: politicile publice implementate prin bilete de valoare facilitează tranziția către economia digitală

București, 08 decembrie 2021 – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a studiat impactul politicilor publice implementate prin biletele de valoare în 7 țări (Franța, Belgia, Cehia, Brazilia, Mexic, Maroc și România) și a ajuns la concluzia că aceste instrumente sunt folosite cu succes de autorități pentru a gestiona unele provocări globale și locale, precum poluarea, problemele de nutriție, accesul la educație, reintegrarea persoanelor din grupuri vulnerabile pe piața muncii sau redresarea anumitor sectoare de economie afectate de diverși factori (cum ar fi, de exemplu, pandemia). Mai mult, tichetele sunt un instrument care facilitează incluziunea financiară și tranziția către economia digitală, deoarece multe dintre beneficii sunt oferite în format digital sau în proces de digitalizare integrală. Concluziile și metodologia de cercetare pot fi consultate în studiul „Biletele de valoare: instrumente inovatoare pentru incluziune socială și dezvoltare locală”[1].

„Ne mândrim că beneficiile oferite în România s-au remarcat prin rezultatele pe care le generează pentru comunitate, ajutând atât persoanele din grupurile vulnerabile, cât și anumite sectoare ale economiei. Aceste instrumente au un rol cheie pe plan local, inclusiv pentru a stimula digitalizarea, chiar și în zonele rurale, iar studiul relevă repere-cheie privind impactul voucherelor de vacanță, tichetelor de masă, cadou și culturale care au fost oferite. APET are expertiza necesară și deschiderea de a colabora cu autoritățile, oferind tot sprijinul necesar pentru a defini și implementa politici publice menite să susțină dezvoltarea comunității locale”, a declarat Elena Pap, Președinte Asociația Profesională a Emitenților de Tichete.

România, selectată drept exemplu de OCDE pentru rezultatele obținute prin politicile publice implementate cu ajutorul biletelor de valoare

Conform Raportului OCDE, turismul local a fost revigorat prin introducerea voucherelor de vacanță, utilizate pentru achiziționarea de servicii de turism de la operatorii autorizați. În 2018, valoarea totală a voucherelor de vacanță emise pentru a fi cheltuite în România a fost de 250 de milioane de euro, astfel că turismul local a beneficiat de o creștere substanțială, apariția unor noi locuri de muncă în domeniu și servicii de o mai bună calitate.

Potrivit acestui raport, dacă în 2013 hotelurile aveau un profit net de 78 de milioane de euro, în 2018 acestea au înregistrat un profit de 205 milioane de euro. În egală măsură, profitul restaurantelor a crescut de 39 milioane de euro în 2013, la 330 milioane de euro în 2018, iar calitatea serviciilor hoteliere a crescut, prin apariția de noi unități de cazare de 4 sau 5 stele și oferte all inclusive.

„Tichetele de valoare stimulează digitalizarea, deoarece majoritatea sunt oferite pe card sau sunt în curs de digitalizare integrală, stimulând IMM-urile să adopte și să investească în infrastructura digitală. O surpriză plăcută a fost programul Mese Calde, care a demonstrat că și vârstnicii se pot adapta și pot învăța să folosească un instrument nou de plată, pentru mulți dintre ei – cardul. La fel ca voucherele de vacanță, acestea sunt oferite exclusiv în format digital, ceea ce a atras și instalarea a peste 3.000 de POS-uri chiar și în zonele rurale. Un alt beneficiu major pentru IMM-uri este că tranzacțiile au trasabilitate, iar sumele sunt folosite doar în scopul pentru care au fost alocate, ajutând astfel segmentele de industrie care traversează o perioadă dificilă”, a spus Florin Jianu, Președinte Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

Biletele de valoare, suport pentru recuperarea economiei de după pandemia de Covid-19

Studiul OCDE prezintă și câteva exemple din alte țări care au dezvoltat politici publice implementate cu bilete de valoare pentru a combate efectele negative ale pandemiei. În plus față de cele 7 țări analizate în studiu, OCDE menționează și măsurile implementate de state precum Grecia (care a lansat vouchere de vacanță pentru a stimula turismul), Marea Britanie (a oferit tichete de masă pentru elevi în perioada în care au fost închise cantinele școlare), Belgia și Luxemburg au lansat vouchere cu o valoare de 300 euro pentru angajați pentru a stimula consumul, iar Italia și România au lansat vouchere pentru a le asigura vârstnicilor o masă caldă. Mai mult, Franța are în plan o inițiativă legislativă pentru angajații care lucrează în regim de telemuncă.

„Pandemia a transformat și modul în care ne raportăm la muncă, iar introducerea pe scară largă a telemuncii oferă mai multă flexibilitate. Este important însă ca angajații să aibă condiții foarte bune de lucru și acasă, iar pentru a asigura fondurile necesare pentru mobilier și infrastructură, lucrăm la o propunere legislativă prin care ne dorim ca angajatorii să poată oferi sub formă de tichete până la 600 de euro anual pentru a acoperi aceste cheltuieli”, a explicat Frédérique Lardet, Membră a Parlamentului, Franța.

Conferința de lansare a studiului „Biletele de valoare: instrumente inovatoare pentru incluziune socială și dezvoltare locală” a fost organizată de OCDE, iar specialiștii care au participat în panelul de discuții au fost Amal Chevreau (Analist politici publice, Centrul OECD pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și Orașe), Frédérique Lardet (Membru al Parlamentului, Franța) Rudi Delarue (Președintele Consiliului Național pentru Muncă, Belgia), Antonio Neto (Președinte, Centrul Sindicatelor din Brazilia, Brazilia), Vit Jasek (Director Executiv, Sindicatul Patronatelor, Cehia) și Florin Jianu (Președinte, Consiliul Național al IMM-urilor, România).

Despre Asociația Profesională a Emitenților de Tichete

Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET) a fost înființată în 2004 cu scopul principal de a promova și susține interesele profesionale ale membrilor și partenerilor săi implicați în sistemul de tichete din România (angajatori, comercianți, beneficiari ai tichetelor). Membrii fondatori ai APET sunt Edenred România, Sodexo România și Up România. Asociația oferă consultanță, resurse și studii privind impactul politicilor publice implementate prin intermediul biletelor de valoare pe plan intern, dar și la nivel internațional. Din anul 2017, APET este și membră a Social Vouchers International Association (SVIA). Mai multe detalii pot fi accesate pe website-ul asociației: https://www.apet-romania.ro/.

[1] OECD (2021), „Social vouchers: Innovative tools for social inclusion and local development”, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers, No. 2021/08, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a98f02c5-en.