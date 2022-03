Plafonarea RCA, contestată de industria asigurărilor

Industria de asigurări din România consideră că modificarea legislației în domeniul asigurărilor auto (RCA) necesită un pachet mai amplu de măsuri legislative.

UNSAR, BAAR, PIAR și ASF sunt împotriva adoptării proiectului de hotărâre de Guvern în actuala formă.

„Așa cum am afirmat în mod repetat, industria de asigurări are nevoie de stabilitate și predictibilitate pentru a încuraja și alți investitori să fie activi în România – fapt care vine în sprijinul tuturor românilor și al economiei țării. Din nefericire, măsuri de tipul plafonărilor nu pot reprezenta soluții viabile. Așa cum am arătat și în cele de mai sus, industria de asigurări este deschisă să găsească și să discute despre soluții, precum întotdeauna. Considerăm însă că este imperios necesar ca aceste soluții să pornească de la analize tehnice bine fundamentate și de la principiile asigurărilor, păstrând liniile trasate de legislația europeană – care are drept principal scop protecția păgubiților”, se arată în comunicatul reprezentanților industriei asigurărilor din România.

Propunerile industriei de asigurări

Dacă se dorește continuarea discuțiilor în acest sens, industria de asigurări consideră că este necesară amendarea proiectului de HG prin implementarea unui pachet de măsuri precum:

îndreptarea în cel mai scurt timp a aspectelor din legislația națională (Legea 132/2017) care reglementeză asigurarea RCA și pentru care România se află în procedură de infringement;

emiterea Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Autorității de Supraveghere Financiară privind implementarea baremului traumatologic pentru stabilirea despăgubirilor morale pe cale amiabilă, așa cum s-a prevăzut încă din 2017 prin art. 22 alin.(5) lit.a) din Legea 132/2017;

îndreptarea articolelor specifice din Legea 132/2017 care nu permit asiguratorului un control al costurilor cu reparațiile autovehiculelor;

demararea unui proiect național ce vizează reducerea frecvenței și gravității accidentelor rutiere și adoptarea unor măsuri urgente de creștere a gradului de cuprindere în asigurare și de combatere reală a fraudelor care să vină imediat și eficient în sprijinul eforturilor deja existente în această zonă;

posibilitatea de a implementa pe o anumită perioadă de timp o schemă de compensare pentru acoperirea diferențelor negative dintre primele practicate de asigurătorii RCA la ora actuală și tariful plafonat, similar cu schema de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale reglementată prin OUG 118/2021. De asemenea, se poate lua în considerare și compensarea de către stat a taxelor și contribuțiilor lunare plătite către Fondul de Garantare a Asiguraților, Fondul Național de Protecție și Autoritatea de Supraveghere Financiară pe durata aplicării HG.

Potrivit comunicatului, mecanismele de compensare ar trebui să fie în mod obligatoriu însoțite și de măsura asumării de către clienții cu autovehicule pentru transportul bunurilor (care reprezintă peste 90% din asigurații cu risc ridicat) a unui plan de acțiune care să prevadă măsuri clare și ferme de conduită și proceduri concrete (măsurabile și controlabile) care să conducă la reducerea frecvenței daunelor pentru acești clienți, care acum generează cea mai mare frecvență a daunelor, de 21%, adică de peste 4 ori mai mare decât media generală de aproximativ 5%.

Indiferent de soluția finală aleasă, reprezentanții industriei de asigurări consideră că orice modificări ale legislaţiei RCA trebuie să respecte legislaţia comunitară, să fie făcute în principal în beneficiul victimelor accidentelor, respectiv terțelor persoane prejudiciate prin accidente de vehicule, nu doar al transportatorilor, să aducă stabilitate, predictibilitate și echilibru pieței de asigurări, precum și să încurajeze intrarea şi a altor asigurători pe piaţa RCA, pentru creșterea competitivității și a calității serviciilor oferite.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!