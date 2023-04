Peste 3100 de firme și-au suspendat activitatea în primele două luni ale anului

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele două luni din 2023 a fost de 3.123, în creştere cu 26,69% comparativ cu perioada similară din 2022, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 403 (număr în creştere cu 75,98% faţă de ianuarie-februarie 2022), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj cu 184 de firme suspendate (în creştere cu 75,24%), Braşov -140 (plus 44,33%), Maramureş – 123 firme (+123,64%) şi Timiş – 122 (+19,61%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Giurgiu – 17 (în scădere 32% faţă de primele două luni din 2022), Tulcea – 20 (plus 42,86%), Brăila – 22 (minus 4,35%), Covasna – 23 (plus 53,33%) şi Gorj – 24 (plus 20%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 807 (+8,32%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 317 suspendări (+40,89%) şi informaţii şi comunicaţii – 302 suspendări (+101,33%).

În februarie, şi-au suspendat activitatea 1.455 firme, cele mai multe în Bucureşti (191) şi în judeţele Cluj (113), Braşov (57) şi Maramureş (55).

