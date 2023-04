OMV Petrom și-a lansat Raportul de Sustenabilitate. 40 de milioane de euro destinate proiectelor sociale

Grupul OMV Petrom și-a lansat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022, una dintre informațiile prezentate fiind aceea că, în anul 2022, circa 40 de milioane de euro au fost destinate proiectelor sociale.

OMV Petrom este cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei. Raportul de Sustenabilitate pentru 2022 oferă o imagine de ansamblu a impactului economic, de mediu și social al operațiunilor OMV Petrom, precum și a angajamentelor și a progreselor înregistrate în direcția dezvoltării durabile.



Christina Verchere, CEO OMV Petrom, subliniază că „intensitatea emisiilor de dioxid de carbon ale operațiunilor noastre a scăzut anul trecut cu aproximativ 11% față de nivelul din 2019. Avem în vedere o reducere de 30% a emisiilor până în anul 2030 față de 2019. În plus, am redus intensitatea emisiilor de metan cu 70% față de nivelul din 2019, progresând astfel către obiectivul nostru de mai puțin de 0,2% până în 2030. OMV Petrom contribuie semnificativ la structura economică și socială a societății. Am investit în jur de 40 de milioane de euro în proiecte de dezvoltare pe termen lung a comunităților în care ne desfășurăm activitatea, pentru un milion de beneficiari direcți.”



Cadrul de sustenabilitate este construit în jurul a trei piloni: mediu, societate și bună guvernanță, cu un angajament clar de a desfășura operațiuni responsabile, de a stimula oamenii și comunitățile și de a impulsiona inovarea și digitalizarea.



Tranziția către un model de afaceri cu emisii scăzute de dioxid de carbon



În 2022, compania a inițiat și a dezvoltat proiecte care susțin obiectivul general al Strategiei 2030 a acesteia de a furniza energie mai curată, într-o manieră durabilă.



Compania a intrat într-un parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia pentru construirea a patru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 450 MW, cu investiții de peste 400 de milioane de euro. Prin punerea în funcțiune a celor patru parcuri, capacitatea instalată de energie solară a României va crește cu circa 30%.



Petrobrazi este prima rafinărie certificată din România care produce combustibil durabil pentru aviație (SAF). Volumele de SAF produse la Rafinăria Petrobrazi pot contribui la reducerea emisiilor de CO2 generate de zborurile comerciale cu aproximativ 70%, comparativ cu combustibilul convențional.



În domeniul mobilității durabile, până la sfârșitul anului 2022 au fost instalate peste 100 de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice, pentru a contribui la decarbonarea transportului rutier.

Pentru a decarbona consumul intern de energie, compania a continuat instalarea de panouri fotovoltaice în stațiile de alimentare, ajungând la 150 de unități la sfârșitul anului 2022. OMV Petrom intenționează să aibă panouri fotovoltaice instalate în aproximativ 50% din rețeaua noastră de stații de alimentare până în 2025. Cantitatea de energie electrică produsă de aceste panouri fotovoltaice acoperă până la 25% din consumul unei stații de alimentare.

