Nici ceai de tei nu ne mai permitem! BNR scumpește iar creditele și pare că a făcut destul. Oare?

În timp ce inflația este la cote mari, iar prețurile nu se opresc din creșteri, Banca Națională a României (BNR) încearcă să ia măsuri de contrabalansare, doar că acestea nu par deloc în favoarea românilor cu credite. Semnalul este clar: banii s-au scumpit în aceste vremuri de criză energetică.

BNR a mărit dobânda-cheie de la 5,5% la 6,25%. Decizia a fost luată în ședinta din data de 5 octombrie. Cum se traduce acest lucru pe înțelesul tuturor? Cei care au credite și au simțit deja creșteri, din 6 octombrie vor avea rate și mai mari.

Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25 la sută pe an, de la 6,50 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25 la sută pe an, de la 4,50 la sută, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

,,Deciziile BNR urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.”, se menționează într-o comunicare a BNR.

Acum stăm și ne întrebăm ce să facem în aceste zile în care creditele se vor scumpi și mai mult. Am discutat și noi și consilierul onorific al guvernatorului BNR Adrian Vasilescu despre măsurile luate de Banca Națională și nu ne rămâne decât să așteptăm zile și mai bune.

,,A nu lua credite nu este o soluție. Oamenii își cumpără case, își fac achiziții, uneori chiar este mai bine să faci achiziții acum, mai ales că inflația încet, încet va intra în declin.

Am avut cinci cicluri inflaționiste și avem obișnuința de a le suporta, în timp ce America și vestul Europei nu au mai avut de 40 de ani. Banca Națională a căpătat experiență. În 22 de luni de inflație a avut 14 ședințe de politică monetară și a intervenit așa cum trebuie, aici e nevoie de o moderație în intervenții și intervenția se face prin criticarea dobânzii de politică monetară, a dobânzii Băncii Centrale.”, ne-a declarat Adrian Vasilescu.

Cei mai loviți în această perioadă sunt românii cu credite luate prin programul ,,Prima Casă”, care plătesc dobândă variabilă în funcție de ROBOR, care se învârte în jurul valorii de 8%, dar și cei cu credite calculate în funcție de IRCC și care plătesc de luna aceasta câteva sute de lei în plus, iar din luna ianuarie indicele IRCC va deveni competitor cu ROBOR. Sunt și voci care spun că este mai avantajos să menții creditele în funcție de IRCC, însă pentru că este o perioadă de turbulențe, consilierul guvernatorului BNR spune că:

,,Pentru creditele de locuințe, creditele pe termen lung eu cred că cea mai bună soluție este o dobândă fixă.”.

Doar că și această dobândă fixă va fi și ea majorată la rândul ei, astfel că românii trebuie să se intereseze frecvent la bănci despre pachetele de oferte disponibile pentru a face eventuale refinanțări de credite.

BNR estimează o creștere a inflației

Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației va continua probabil să mai crească spre finele anului curent, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit.

Determinante pentru înrăutățirea suplimentară a perspectivei apropiate a inflației sunt dinamicile mai mari anticipate a fi consemnate în lunile următoare de prețurile gazelor naturale și energiei electrice – inclusiv în condițiile modificării caracteristicilor schemei de plafonare a prețurilor la energie electrică -, precum și de prețurile alimentelor, sub influența creșterii ample a cotațiilor mărfurilor agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor instituite, dar și al secetei prelungite și extinse la nivel european din această vară.

Impactul acestor factori va fi doar parțial contrabalansat de efecte de bază dezinflaționiste anticipate a se manifesta în perspectivă apropiată inclusiv pe segmentul combustibililor.

Dacă Guvernatorul BNR Mugur Isărescu ne recomanda în primăvară să mai bem câte un ceai de tei pentru a ne liniști, trebuie să precizăm că și ceaiul de tei s-a scumpit între timp. De fapt toate produsele au suferit majori de cel puțin 10% în ultimele șase luni. Trist, dar adevărat, cu atâtea scumpiri nici un ceai de tei sănătos nu ne mai permitem să bem.