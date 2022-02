Năsui propune scutirea de la taxare a primilor 800 de lei în locul reducerii CAS

În contextul scumpirilor și a salariilor rămase în urmă, politicienii caută soluții salvatoare pentru populație. Dacă fostul premier Florin Cîțu vrea reducerea CAS, fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui propune netaxarea primilor 800 de lei.

Fostul ministru consideră mult mai rentabilă netaxarea unui nivel de salarizare.

„Să ne uităm pe cifre. Reducerea cu 5% CAS înseamnă, pentru buget, echivalentul a Zero Taxe pe primii 800 de lei. Asta, atenţie, pentru fiecare român care munceşte în această ţară. Care e diferenţa dacă o facem pe una sau pe alta? Pentru bugetul de stat e la fel. Costul e acelaşi. Diferenţa este pentru români. Pentru un român care munceşte pe salariul minim, o reducere a CAS-ului cu 5% înseamnă doar 127 de lei în plus pe lună la salariu. Pe când pentru un salariu mare, să zicem salariul lui Klaus Iohannis, aceeaşi reducere ar însemna 1.530 de lei în plus pe lună. De 12 ori mai mult. Dacă, însă, am scuti 800 de lei de la taxare, toţi românii, indiferent de salariu, ar primi aproximativ 330 de lei în plus”, a scris fostul ministru al Economiei, pe Facebook.

USR va vota reducerea CAS cu 5%, în cazul în care nu va exista susţinere necesară în Parlament pentru măsura zero taxe pe primii 800 de lei, susține Năsui.

„Ca să fie clar, nu ne împotrivim niciunei scăderi a impozitării în România. Dacă nu avem voturile în parlament pentru zero taxe pe primii 800 de lei, dar le avem pentru reducerea CAS-ului cu 5%, vom vota reducerea CAS-ului cu 5%. Asta în cazul în care nu e o minciună spusă de PNL. Dar care e probabilitatea ca preşedintele Partidului Naţional Liberal să mintă pe Facebook?”, a scris Năsui.

