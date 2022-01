Ministrul de Finanțe promite că România va investi în energie curată și își va consolida independența energetică. Ministrul Adrian Câciu a discutat acest subiect cu însărcinatul cu afaceri (ambasadorul) Statelor Unite, David Muniz.

”Am avut o discuție foarte bunã, aplicatã și constructivã cu dl David Muniz. Am reconfirmat hotãrârea României de a-și respecta obligațiile de partener strategic, așa cum am dovedit-o în cei 25 de ani care au trecut de la semnarea Parteneriatului Strategic. În același timp, am subliniat faptul cã dezvoltarea economică, cu atenție pentru protecția mediului și combaterea schimbãrilor climatice, reprezintã o preocupare majorã a guvernelor noastre. În acest sens, trebuie intensificate investițiile în infrastructura necesarã producției de energie curatã și pentru consolidarea independenței energetice și economice a României”, a precizat ministrul Adrian Câciu.

Energie curată se obține din centrale nucleare, pe care România vrea să le dezvolte

Energia curată este cea obținută din centrale nucleare sau hidroelectrice sau din surse solare sau eoliene.

România a lansat deja un program de cooperare cu SUA, pentru plasarea în România de reactoare nucleare mici. Reactoarele vor fi produse în Statele Unite. Aceasta ar fi cea mai nouă tehnologie nucleară civilă deținută de SUA.

De asemenea, România va începe să construiască reactoarele 3 și 4 la centrala de la Cernavodă.