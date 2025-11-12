De către

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,8% în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la mărfurile nealimentare (+10,96%), urmate de servicii (+10,52%) și alimente (+7,57%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, rata anuală a inflației este de 9,76%, confirmând tendința de menținere a prețurilor la un nivel ridicat.

Scumpiri semnificative la fructe, cafea și lactate

În sectorul alimentar, creșterile cele mai vizibile s-au înregistrat la fructele proaspete (+22,74%), cafea (+19,25%) și conservele de fructe (+14,96%).

Produsele zaharoase și mierea s-au scumpit cu 13,27%, iar laptele de vacă costă acum cu 11,46% mai mult decât anul trecut.

Alte creșteri importante au fost înregistrate la pâine (+9,5%), citrice (+8,16%) și ouă (+9,03%).

Totuși, INS menționează și câteva scăderi: cartofii (-9,32%), legumele și conservele de legume (-3,02%) și fasolea boabe (-0,65%) sunt mai ieftine față de 2024.

Serviciile, tot mai costisitoare: biletele CFR și igiena personală, în topul scumpirilor

În sectorul serviciilor, biletele CFR au înregistrat cea mai mare creștere de preț — +18,59%, urmate îndeaproape de serviciile de igienă și cosmetică (+18,54%).

De asemenea, s-au scumpit reparațiile auto (+16,57%), reparațiile de încălțăminte și îmbrăcăminte (+14,76%), asistența medicală (+13,53%) și transportul urban (+12,41%).

Chiriile au crescut cu 8,86% într-un singur an.

Energia electrică, record de scumpire după eliminarea plafonării

La categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit spectaculos — +72,30% —, ca urmare a încetării schemei de plafonare a prețurilor, în august 2025.

Alte creșteri notabile: energia termică (+17,70%), cărți și reviste (+10,11%), detergenți (+8,9%), țigări (+6,68%) și medicamente (+5,45%).

În schimb, serviciile de transport aerian au înregistrat o scădere de -11,99%, iar serviciile telefonice au rămas aproape neschimbate (-0,03%).

Evoluția lunară: creșteri moderate, dar constante

Comparativ cu luna septembrie 2025, prețurile de consum au crescut cu 0,5%.

Mărfurile alimentare: +0,48%

Mărfurile nealimentare: +0,41%

Serviciile: +0,74%.

Cele mai vizibile scăderi lunare s-au înregistrat la serviciile aeriene (-20,83%), făină (-0,86%) și fasole (-0,9%).

În același timp, chiriile au crescut cu 1,26%, iar gazele naturale s-au scumpit cu 4,28% față de luna anterioară.

