Guvernul „umflă” organigrama la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Vor fi cinci secretari de stat

Guvenul are pe ordinea de zi un proiect care „umflă” organigrama la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Ordinea de zi a ședinței de Guvern din 30 martie 2022 include și următorul document: „PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1327 / 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului”.

HG 1327 / 2021 a fost aprobată la 30 decembrie 2021 și publicată în Monitorul Oficial la 3 ianuarie 2022. Nu este clar de ce, la doar trei luni de la aprobare, această Hotărâre de Guvern trebuie modificată.

În textul inițial, din HG 1327, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului figura cu un număr maxim de „589 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor”. Aceeași HG 1327, din decembrie 2021, preciza că „Ministrul antreprenoriatului și turismului este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului”.

Acum, în martie 2022, Guvernul Ciucă vrea să aprobe următoarea modificare de organigramă:

„Ministrul antreprenoriatului şi turismului este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat,

precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie

prin decizie a prim-ministrului.”

Cu alte cuvinte, de la doi secretari de stat, acest minister va ajunge la cinci secretari de stat.

Este de precizat că Guvernul României are deja în organigramă ministere care interferează, într-o măsură mai mică sau mai mare, cu activitarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Unul ar fi Ministerul Afacerilor Externe (de precizat că Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are o rețea proprie formată din 83 de posturi „pentru rețeaua de reprezentare externă”). De asemenea, România mai are un Minister al Economiei (ministru Marian Spătaru), un Minister al Investițiilor și Proiectelor Europene (ministru Dan Vîlceanu) precum și un Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (ministru Cseke Attila).

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a rezultat din dezmembrarea Ministerului Economiei

Merită amintit și faptul că, în anul 2021 (înainte de emiterea HG 1327), în România a funcționat „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului”, cu organigrama aprobată în martie 2021.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este condus de Daniel Cadariu, care este și senator PNL. El deține funcția de ministru din 25 noiembrie 2021. La începutul lunii martie 2022, ministrul Cadariu l-a însoțit pe premierul Ciucă într-o vizită în Polonia. Înainte să fie senator și ministru, Daniel Cadariu a fost contabil la o firmă din Gura Humorului (județul Suceava).

Pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului mai figurează un secretar general și un secretar general adjunct. Rubrica „secretari de stat” (care se va mări de la două la cinci funcții) este necompletată. Totuși, potrivit unor știri din decembrie 2021, una dintre funcțiile de secretar de stat urma s-o dețină Daniela Nicolescu.

