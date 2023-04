FINS: Numărul tinerilor care au aplicat pentru un credit de studii în străinătate s-a dublat anual în perioada 2020-2022

În ultimii doi ani, FINS a finanțat peste 200 de studenți din Europa, iar anul acesta este previzionată o creștere de cel puțin 50% a cererilor de finanțare. Valoarea totală a creditelor de studii acordată de FINS până în prezent a ajuns la 4.000.000 EUR. Cererile de finanțare vin în proporție de 65% pentru programe de licență și 35% pentru programe de Master.

„Tinerii care vor să plece la studii în Europa sunt tinerii care își planifică un viitor ambițios. Au o strategie, vor să facă performanță și sunt dispuși să investească în demersul necesar pentru viitoarea lor carieră. Dovadă că și programele alese de către aceștia sunt dintre cele mai promițătoare: de la programe de licență în Pharmacy, Medicine, Computer Science, Advanced Motorsport Engineering, Animation and VFX, Business, Law sau Geospatial Data Analysis, până la programe de master în Precision Cancer Medicine sau Nuclear Technologies” spune Alexandru Ghiță, Președinte FINS.

„Avem sute de elevi și studenți pentru care FINS oferă singura soluție financiară cu care pot să-și urmărească obiectivele educaționale și profesionale, iar noi avem toate motivele să finanțăm studiile celor care demonstrează că vor și pot să facă performanță”, completează Alexandru Ghiță.

Olanda rămâne pe primul loc în ceea ce privește opțiunile tinerilor care au aplicat pentru un credit de studii în Europa, topul țărilor preferate de studenți fiind completat de Belgia, Germania, Italia și Franța, urmate apoi de Irlanda, Spania, Danemarca, Austria, Finlanda și Suedia.

Sute de tineri din România, dar și din țări precum Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Ungaria, Franța sau Slovacia au aplicat pentru un credit de studii FINS, cu scopul de a-și continua studiile de licență sau master la facultăți din top 500 mondial, precum University of Oxford, University of Groningen, Delft University of Technology, University of Amsterdam, Istituto Marangoni sau Griffith College.

Credite de până la 25.000 de euro cu perioadă de grație pe toată perioada studiilor și până la 12 luni după absolvire și rambursare pe o perioadă de până la 10 ani

„Costurile de trai într-o țară din Europa de Vest sunt mai mari decât în România și acest lucru reprezintă o barieră reală în calea tinerilor care vor să studieze în străinătate. Dacă împrumuturile guvernamentale oferite de unele țări pot acoperi doar taxele de școlarizare, cu FINS tinerii își pot personaliza bugetul cu ajutorul consultanților noștri financiari, astfel încât să se asigure că pot acoperi atât taxa de școlarizare cât și cheltuielile aferente: chirie, transport, mâncare, materiale didactice, diverse tipuri de echipamente, asigurări medicale, urgențe, cheltuieli neprevăzute sau chiar bani de buzunar”, mai spune Alexandru Ghiță, Președinte FINS.

Elevii de liceu pot aplica la FINS începând cu clasa a XI-a pentru a-și continua studiile de licență în Europa, iar studenții și absolvenții de licență pot aplica pentru finanțare pentru a studia un master într-o altă țară din Europa sau chiar o a doua licență. Tinerii pot beneficia de finanțare de până la 25.000 de euro și pot obține creditul fără codebitori, garanții, venituri sau experiență în câmpul muncii. Mai mult, aceștia vor începe să ramburseze creditul abia după terminarea studiilor și vor beneficia de o perioadă de grație de 6 până la 12 luni, după terminarea ultimului an de licență sau master.

În prezent, FINS are doua acorduri de garantare semnate împreună cu Fondul European de Investiții, în cadrul inițiativelor europene SLGF și EFSI Skills & Education, implementate de FINS la nivel european. Aceste linii de garantare permit elevilor și studenților care vor să urmeze programe de licență sau master într-un stat membru UE să beneficieze de finanțare fără codebitori, venituri, sau garanții imobiliare.