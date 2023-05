Exclusiv. Viticultorii își strigă disperarea din cauza importurilor masive de vin din Ucraina și UE

Producătorii și fermierii români se plâng că sunt prizonieri în propria țară. Din cauza importurilor masive de vinuri la preț de nimic, viticultorii spun că nu mai au nicio șansă în fața concurenței neloiale venită din Ucraina, care nu plătesc taxe vamale. Aceeași situație se întâmplă și cu importurile la preț mic din statele Uniunii Europene.

Am primit la redacție o scrisoare de la Federația Viticultorii Vrânceni cu date clare din care reiese încă o dată faptul că statul român nu reușește să gestioneze această criză în care producătorii și fermierii sunt nevoiți să își arunce marfa, iar românii plătesc la raft și de 10 ori prețul cu care în mod normal pleacă marfa din fabrică.

Explicam și în trecut cum este greu de crezut că o pâine se vinde la raft cu 10 lei, în timp ce un kilogram de grâu se comercializează cu mai puțin de 1,5 lei. Avem o piață în care prețurile nu sunt justificate în multe situații, dar cel mai adesea, marile lanțuri de magazine cumpără ieftin, dar vând mai scump.

În cazul de față, industria vinului din țara noastră pare cumva scăpată de sub control. Deși suntem o țară cu un potențial enorm în producerea vinului, importăm o cantitate mai mare decât cea produsă, respectiv potrivit datelor ar fi o producție de 5,3 milioane de hectolitri pe an și de un import de peste 6 milioane de hectolitri pe an (datele neoficiale vorbesc despre o cantitate de două ori mai mare). Viticultorii români acuză faptul că prețul vinului importat din Uniunea Europeană este unul extrem de mic de doar 23 de eurocenți, adică 1,15 lei, iar din Ucraina cu 1,90 lei, mult sub costurile de producție. Per total, în 2022, vorbim despre 6,23 milioane de litri vin provenit din import şi comerţul intracomunitar. În această situație, viticultorii vrânceni propun ca: ,,Vinul din import să fie verificat chimic si organoleptic de inspectorii vitivinicoli, laboratorul autorizat al MADR și de specialiști experți în domeniu.”, spune Manole Toader, președintele Federația Viticultorii Vrânceni. Mai exact, este propusă modificarea art.34 alin4, adică: ,,Nu este permisă cupajarea și comercializarea vinurilor românești cu cele din import.”

O altă problemă pe care o ridică producătorii de vin vrânceni este legată și de prețul strugurilor, care spun ei ținuți de mai bine de la 10 ani la prețul de 1 leu, cel mult 1,3 lei din cauza importurilor, iar în Vrancea prețul mediu a fost de 0.90 lei în 2016 și a ajuns 1.20 lei în anul 2022. În această situație, producătorii de vin spun că vor ajunge la faliment din cauza pierderilor mari suferite pe anul 2022, ca urmare a scumpirii prețului la îngrăsămințe, a motorinei.

,,Vinurile importate din Ucraina sunt cu mult sub costurile noastre de producție, ceea ce ne determină să inchidem activitatea, prin vânzarea în piață a unor mari cantitități de vin cu prețuri foarte mici. Piața europeană din care face parte și România este o piață destinată numai țărilor componente, iar Ucraina ca și Republica Moldova nu fac parte din UE și pe cale de consecinta suntem impotriva suprasaturării pieței vinului la prețurile mici care deturnează consumatorul de la preturile reale de desfacere. Va rugăm să reglementați urgent acestă situație comercială care distruge concurenta și falimentează producătorii de struguri și vin.”, mai spune Manole Toader, președintele Federația Viticultorii Vrânceni.

Potrivit datelor oficiale, românii au băut în 2021 vinuri de import în valoare de 92,9 milioane de euro, suma fiind cu peste 30% mai mare decât în anul anterior, în timp ce exporturile au fost în valoare de 34 mil. euro. Exportul de vin al României abia s-a dublat în aproape 15 ani, pe când importul a crescut de 5,5 ori în perioada 2009-2021, conform datelor APEV – Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vin – care citează INS şi MAT-DCE.

În concluzie, ministerul agriculturii și implicit Guvernul trebuie să ia măsuri de îndată pentru protejarea producătorilor români, pentru că din cauza mărfurilor din Ucraina care ajung la noi, produsele românești riscă să ajungă la groapa de gunoi, iar fermierii și producătorii vor da faliment.

