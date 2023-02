Eforie Nord, cea mai cautata statiune?

Statiunea Eforie Nord este fara doar si poate cea mai cautata statiune de pe litoralul Marii Negre, atat de turistii romani, cat si de cei straini. De ce? Ei bine, aici avem mai multe puncte de interes, primul fiind marea, iar al 2-lea, lacul Techirghiol. Orasul Eforie Nord este exact intre ape, la Est regasim Marea Neagra, iar la Vest lacul Techirghiol, un lac cu beneficii terapeutice. Din trecut se stie ce beneficii ofera namolul scos de pe fundul lacului combinat cu apa sarata a acestuia, ameliorarea reumatismului sau vinderea bolilor de piele.

Astfel de minuni au reusit sa atraga de-a lungul timpului turistii de peste hotare, dar si pe cei din tara, oferindu-le oportunitatea terapiilor cu namol si a bailor cu apa sarata. In ultimii ani au aparut multi investitori ce au construit unitati de cazare precum hoteluri, vile si pensiuni la standarde inalte, oferind turistilor servicii de calitate la preturi decente. Aici regasim o faleza generoasa, lunga de peste 3 km, unde se pot face plimbari atat pe jos, cat si cu bicicleta, o plaja lata cu nisip fin, recent extinsa de autoritatile locale, deoarece marea cu valurile ei a erodat mult din tarm, iar plaja risca sa dispara incet incet din peisaj. Statiunea Eforie Nord a fost fondata de Ioan Movila in anul 1899, ridicand un hotel cu numele „Baile Movila” si tot acesta a reusit sa construiasca rapid mai multe cladiri, crescand capacitatea si incurajand astfel turistii sa vina pe litoral pentru a-si petrece vacantele. In timp, Eforie Nord s-a dezolvat rapid, infrastructura fiind una deosebita, faleze frumos amenajate cu pomi, drumuri asfaltate si acces facil spre plaja.

Spatiile de gazduire sunt numeroase, iar daca sunteti in cautare de hoteluri, vile sau pensiuni va recomandam sa accesati cazareeforienord.net un website unde exista oferte de cazare la tarife accesibile oricarui buzunar, iar pentru a beneficia de o reducere considerabila trebuie sa faceti rezervare din timp. Distractiile aici sunt nelimitate, sporturi pe apa si pe plaja, locuri de joaca special amenajate pentru copii, dar si o mare atractie pentru toate varstele, Aqua Park Eforie, un parc acvatic, al 2-lea ca marime din judetul Constanta. Pe langa toate acestea, mai exista spectacole si concursuri organizate de animatori pentru copii si adulti, zumba in apa, aerobic si locuri cu tobogane. Toate zonele sunt bine supravegheate de salvamari si echipe specializate in siguranta, puncte de prim ajutor, astfel ca nu exista pericole nici pentru adulti si nici pentru cei mici.

Zonele de luat masa sunt numeroase in Eforie Nord, existand atat autoserviri cu produse proaspete, cat si restaurante cu specific, unde puteti servi preparate din peste prins chiar din Marea Neagra. In apropiere exista un port maritim de unde puteti lua ambarcatiuni sa va plimbati pe mare, acestea fiind destul de tentante ca si pret.

Eforie Nord este recomandata tuturor, atat pentru grupuri de tineri, cat si pentru familisti, deoarece aveti numeroase activitati si distractii de unde puteti alege, garantat nu va veti plictisi niciodata, preturi decente la mancare si cazare, acces facil la mare si lac, plimbari pe faleza sau prin parc, toate acestea clasificand-o drept cea mai cautata statiune de pe litoralul romanesc.