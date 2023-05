CP: Românii caută soluții pentru rambursarea anticipată a creditelor ipotecare

În primele trei luni din 2023 au fost acordate credite ipotecare în valoare de 5,14 miliarde de lei, în condițiile în care în primul trimestru al anului 2022 volumul creditelor ipotecare a fost de peste 5,4 miliarde de lei. Astfel, volumul creditelor acordate în T1 2023 a scăzut cu circa 3% comparativ cu T1 al anului 2022. Un declin considerabil a fost înregistrat în luna martie, unde volumul de credite ipotecare acordate a scăzut cu peste 13%, comparativ cu luna martie al anului 2022.

Dacă în 2022 circa 88% din creditele ipotecare au fost accesate cu dobândă fixă, în 2023 peste 51% au fost accesate cu dobândă variabilă. Acest lucru se datorează faptului că tot mai mulți analiști preconizează o plafonare sau chiar descreștere a indicilor de referință ROBOR și IRCC.Cu toate acestea, anul 2022 și primul trimestru al anului 2023 au fost marcați de creșterea substanțială a dobânzilor la credite.

Pe fondul acestor creșteri, tot mai mulți români caută soluții pentru rambursarea anticipată a creditelor ipotecare. Rambursarea anticipată a unui credit se referă la restituirea sumei de bani din soldul unui credit înainte de termenul stabilit în contractul de împrumut. Aceasta poate fi o opțiune atractivă pentru cei care doresc să scape mai rapid de datorie și să economisească bani pe termen lung prin reducerea dobânzilor. De asemenea, înainte de a accesa un credit, experții în creditare sfătuiesc clienții să analizeze opțiunile de la mai multe bănci și să ia o decizie cât mai avantajoasă. Pentru a face acest lucru, pot fi folosite comparatoarele de credite, instrumente care îi ajută pe clienți să își facp o imagine clară despre ofertele din partea mai multor instituții.

„Accesarea unui credit ipotecar este o decizie pe termen lung. Fără o planificare bună, acest împrumut poate reprezenta o povară pe 30 de ani. Din acest motiv este important să te consulți cu un specialist și să vezi care strategie de rambursare anticipată se potrivește mai bine nevoii tale. Cu un plan financiar bun, poți să rambursezi creditul ipotecar mult mai devreme, economisind bani și ani”, susține Ion Soltinschi, consultant financiar al Mr.Finance.

CARE SUNT MODALITĂȚILE DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ A UNUI CREDIT

Rambursarea anticipată a unui credit se face doar la cererea clientului, în scris, în care acesta exprimă exact ce sumă dorește să ramburseze anticipat. Deși băncile sunt obligate să proceseze aceste cereri, unele dintre ele pot ridica anumite obiecții, precum reducerea doar a ratei și nu a perioadei de creditare, impunerea unei sume minime de rambursare, sau depunerea cererilor în anumite zile. Aceasta deși legislația interzice băncilor să impună condiții speciale la rambursare.

Potrivit experților, există două feluri de rambursare anticipată a unui credit: rambursare parțială – când clientul plătește anticipat doar o parte din soldul creditului și rambursare integrală – când clientul rambursează anticipat toată suma ramasă din soldul creditului.



RAMBURSARE PARȚIALĂ SAU RAMBURSARE INTEGRALĂ?

Atunci când vine vorba de o rambursare anticipată a unui credit, clienții băncilor își pun adeseori întrebarea: ce este mai avantajos, să plătesc anticipat, lunar, o sumă mai mică sau sa economisesc și să rambursez o sumă mai mare peste mai mulți ani?

„Deși aparent este același lucru, rezultatul este unul foarte diferit, demonstrează experții. Pornind de la exemplul unui credit ipotecar de 350.000 RON, cu o dobândă de 8,5%. Pe lângă rata lunară, clienții au posibilitatea să economisească lunar 1.000 RON. În acest caz, aceștia au două opțiuni, fie rambursează lunar câte 1.000 lei timp de 15 de ani, fie economisesc acești bani timp de 15 ani și rambursează la acea dată suma de 160.000 RON. În cazul în care aplică prima strategie, la finalul celor 15 ani, soldul creditului rămas este de 68.865 RON, iar creditul ar fi rambursat în 18 ani. Practic, creditul poate fi închis cu 12 ani mai devreme (fig.1). În schimb, dacă aplică a 2-a strategie, la finalul celor 15 ani, soldul creditului ar fi în jur de 124.208 RON iar creditul ar fi rambursat în anul 21 (fig. 2). În concluzie, prima strategie este mult mai eficientă, demonstrează experții. În primul rând, astfel am economisi cel puțin 3 ani și in jur de 120.000 RON”, explică Ion Soltinschi, consultant financiar al Mr.Finance.



RAMBURSAREA ANTICIPATĂ PRIN REDUCEREA RATEI

Rambursarea anticipată prin reducerea ratei, presupune achitarea unei sume de bani în avans, păstrarea perioadei de creditare, dar reducerea ratei. Astfel, dacă e să luăm același exemplu de credit, la care în prima lună plătim anticipat 2.000 lei, cu reducerea ratei, rata lunară s-ar micșora cu circa 20 de lei, iar suma economisită la final de contract este de circa 3283 RON (fig. 3).

În cazul rambursării anticipate prin reducerea perioadei, la plata anticipată a aceleiași sume de 2000 de lei, dar cu reducerea perioadei, lucrurile stau diferit. Astfel, la final de perioadă, clientul poate economisi 18.744 RON, iar perioada creditului ar fi redusă cu circa 8 luni (fig. 3).

„Dacă tragem linie, este evident ca mult mai util, matematic vorbind, este să faci o rambursare cu reducerea perioadei. În alte circumstanțe, dacă rata lunară este prea mare, poate are sens să facem rambursări anticipate cu reducerea ratei. Recomandat este ca fiecare persoană să ia decizii în funcție de situația particulară. Clienții trebuie să ia, totodată în considerare și eventualele comisioane de rambursare anticipată. De cele mai multe ori, comisioanele sunt următoarele: dacă ai credit cu dobândă variabilă, comisionul este zero. În schimp, dacă ai credit cu dobândă fixă, comisionul este de 0,5% dacă a rămas mai puțin de un an până la scadența creditului și 1% dacă perioada rămasă este de peste un an”, mai arată Ion Soltinschi, consultant financiar al Mr.Finance.