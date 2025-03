Bilanţul pe anul 2024 al Consiliului Concurenţei marchează un record al concentrările economice autorizate. Astfel în anul anterior Consiliul a autorizat un număr de 104 tranzacţii / concentrări economice ce reprezintă un maxim al ultimilor 21 de ani în România, faţă de doar 35 de tranzacţii în urmă cu 10 ani.

Tot în anul 2024 Consiliul Concurenţei a finalizat 18 investigaţii, din nou un maxim al ultimilor 7 ani, fiind aplicate amenzi în valoare cumulată de 368,54 milioane Lei din care mai mult de 60% reprezintă sancţiuni aplicate pentru înţelegeri anticoncurenţiale.

O amendă de aprox. 220 milioane Lei a fost aplicată în piaţa producătorilor de ciment, 3 societăţi (Holcim România S.A., Romcim S.A. şi Heidelberg Materials România S.A.) fiind sancţionate din cauza unui schimb de informaţii comerciale sensibile în anii 2017-2018.

În anul 2024 erau în desfăşurare un număr de 49 de investigaţii privind încălcarea legislaţiei în domeniul concurenţei, aproximativ jumătate dintre acestea vizând înţelegeri tip cartel.

În prezent Consiliul Concurenţei are în analiză preluarea de către CTP Property B.V. din Olanda a parcului logistic situat pe autostrada A1 în zona comunei Chiajna deţinut de către compania P3, marcând o concentrare semnificativă a pieţei spaţiilor logistice din România şi mai ales din zona București-Ilfov, în condiţiile în care pe de o parte vânzătorul şi cumpărătorul fac parte dintre primele 5 companii de dezvoltări logistice şi industriale, iar pe de altă parte deţin şi operează depozite logistice în aceeaşi zonă.

Tot în analiza Consiliului Concurenţei se află şi tranzacţia dintre Rombeer Crîngașu S.R.L. şi Ade Gas Company S.R.L. în piaţa carburanţilor auto, precum şi tranzacţia prin care Niterra Co., Ltd., Japonia intenționează să preia Toshiba Materials Co., Ltd., Japonia de la Toshiba Corporation.