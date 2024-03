Industria de asset management din România a depășit, la începutul acestui an, 600.000 de investitori, un nou maxim istoric pentru industria locală de asset management care confirmă evoluția ascendentă din ultimii ani. Mai mult de 15.000 de români au ales să economisească inteligent și să devină investitori în fondurile de investiții din România chiar în prima lună din 2024. Cum a ajuns piața de capital și, implicit, fondurile de investiții, la performanțe spectaculoase în 2023, care sunt perspectivele dar și care sunt primii pași pe care trebuie să-i parcurgă un tânăr interesat să devină investitor sunt câteva dintre principalele teme abordate ieri, în prima dezbatere BVB-AAF din acest an găzduită de Academia de Studii Economice (ASE) București.

Datele prezentate de reprezentanții Asociației Administratorilor de Fonduri din România arată că numărul celor care au încredere în piață și investesc activ a crescut cu 28% pe parcursul anului trecut, iar luna ianuarie a adus un plus de peste 15.000 de persoane, semn că popularitatea fondurilor de investiții este în creștere.

”Datele arată că la finalul anului 2023, piața locală a atins nivelul de 600.000 de investitori în fonduri și, surprinzător, prima lună din an a adăugat și ea un plus de 15.000. Dacă cineva se întreabă de ce crește numărul celor care aleg să investească în fonduri, un răspuns ar putea fi legat de randamentele înregistrate în ultimul an, un altul ar fi accesibilitatea pe care românii încep să o conștientizeze iar un altul, extrem de important și el, decizia tot mai multora de a economisi inteligent. Administratorii de fonduri prezenți la prima noastră dezbatere reprezintă companii care au generat anul trecut investitorilor randamente de peste 30%. Profesioniștii acestei piețe au transferat încredere în piață și au arătat că pentru a deveni investitor nu ai nevoie de sume mari de bani ci de un obiectiv, un termen și disciplină, constanță în acțiune. Rolul fondurilor de investiții și al administratorilor profesioniști este să pună umărul pentru ca economiile oamenilor să fie inteligente, banii să fie puși la treabă”, a spus, Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Toți cei prezenți la dezbatere au susținut că anul 2023 a fost unul excepțional pentru piața de capital, inclusiv pentru fondurile de investiții, care au avut o evoluție spectaculoasă, cel puțin în a doua parte a anului,.

”Pentru industria fondurilor de investiții, anul 2023 a fost un an cu o pronunțată creștere în popularitate a fondurilor deschise de investiții, numărul de investitori în aceste fonduri crescând cu aproximativ 128.000, dintre care cca 45% au ales fonduri ce au în portofoliu și acțiuni (de acțiuni și diversificate). A fost totodată unul de revenire după o perioadă dificilă, în care, în partea a doua anului, am văzut creșteri notabile la nivelul activelor, cât și o revenire a intrărilor nete. Astfel, subscrierile nete ale fondurilor deschise au redevenit pozitive începând cu trimestrul al doilea al anului trecut, fiind în continuă creștere de atunci. De remarcat este și faptul că intrările nete în fondurile deschise au fost de 727 mil. lei în trimestrul al patrulea din 2023, în creștere cu 143% față de trimestrul anterior. În ceea ce privește numărul de investitori, la finalul anului trecut am avut 589.428 de persoane, o creștere cu 8,3% față de trimestrul al treilea și cu 28% față de aceeași perioadă a anului anterior”, a explicat Jan Pricop, director executiv al AAF.