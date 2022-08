Ce inseamna servicii SSM si cand avem nevoie de acestea?

Functionarea si gradul de eficacitate al unei firme depinde de foarte multe criterii, insa exista unele aspecte care sunt mai relevante pentru antreprenori si pe care, acestia din urma le au in vedere in mod constant. Se poate spune ca securitatea si siguranta la locul de munca ocupa unul dintre locurile fruntase atunci cand vine vorba despre interesele directorilor de companie. De aceea, este important sa constientizati faptul ca veti avea nevoie de cele mai practice servicii SSM existente, atat pentru linistea dumneavoastra, cat si a angajatilor din firma.

Aceste servicii sunt foarte relevante pentru cresterea, dezvoltarea si evolutia unui brand, dar mai mult decat atat sunt ideale in contextul relatiei dintre angajatori si angajati, care ar trebui sa se bazeze pe respect si pe consideratie din partea ambelor parti. OutStand vine in ajutorul dumneavoastra cu o serie de solutii ce au in vedere o prezenta perfect legala si sigura a firmei pe care o detineti in lumea business-urilor. Asigurarea din acest punct de vedere poate fi solutia prin care va motivati angajatii, oferindu-le un mediu verificat, care respecta toate standardele si normele de securitate existente.

Ce inseamna securitatea si sanatatea in munca?

Un concept destul de important in ceea ce priveste functionarea unei firme in parametri complet legali, securitatea si sanatatea in munca face referire la un set de activitati institutionalizate care au ca scop stabilirea celor mai bune conditii in desfasurarea muncii si in mentinerea integritatii fizice, dar si a celei psihice a angajatilor dintr-o companie. Cu alte cuvinte, aceasta are in vedere masurile luate de un antreprenor pentru a asigura un mediu de lucru lipsit de pericole care ar putea atenta la viata angajatului.

Ce spune legea SSM din Romania?

Ca orice alt aspect legat de protectia indivizilor, siguranta si sanatatea in munca se desfasoara intr-un cadru legal, stabilit si adoptat in Parlamentul Romaniei. Astfel, normele SSM sunt prezentate in baza Legii nr. 319/2006, care determina directii generale referitoare la prevenirea accidentelor la locul de munca, a riscurilor de natura profesionala si la eliminarea factorilor care ar putea reprezenta riscuri majore pentru cei care lucreaza intr-o firma. Totodata, legea reglementeaza si posibilitatile, dar si modurile de implementare a acestor principii.

Servicii SSM

Cand este necesara interventia unei firme de servicii SSM?

Stim deja ca legislatia din Romania este complicata, iar in momentul in care discutam despre securitatea si sanatatea in munca este important sa nu lasati nimic sa va scape. De aceea, cei de la OutStand pot fi solutia cea mai la indemana, dar si varianta cea mai valida prin care puteti sa va asigurati de faptul ca angajatii dumneavoastra lucreaza intr-un spatiu sigur din toate punctele de vedere. Desigur, pentru ca domeniul este unul foarte vast si de o complexitate inimaginabila, cei de aici vin si cu o multitudine de servicii SSM care sa acopere toate necesitatile pe care le-ar putea avea o companie.

Daca va asigurati de tot ceea ce tine de protectia muncii intr-un mod cat mai profesionist, nu numai ca veti avea o afacere legala, care respecta toate normele prevazute de stat, dar le veti oferi si celor care lucreaza in firma dumneavoastra un mediu propice, unde se vor simti in perfecta siguranta. Pe de alta parte, aceste servicii sunt necesare pentru firmele din orice fel de domeniu, tocmai pentru a fi evitate orice fel de neplacere care ar putea aparea.

OutStand ofera servicii profesioniste, avand o experienta de ani de zile in acest domeniu si punand pret pe cele mai importante caracteristici de siguranta pe care orice loc de munca ar trebui sa le ofere.