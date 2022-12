Campanii împotriva companiilor austriece. Ce spun oficialii din România

Românii revoltați au anunțat că renunță la serviciile companiilor austriece din țară. Inclusiv politicieni au îndemnat românii să-i alunge pe austrieci din țară, astfel că în perioada următoare clienții anunță că vor sancționa băncile, benzinăriile și alte companii austriece.

În urma valului de anunțuri de sancționare, am cerut și noi un punct de vedere către BCR pentru a afla câți clienți au pierdut în ultimele zile.

,,Aderarea la spațiul Schengen este o decizie politică, în afara puterii noastre de acțiune, însă implicarea și susținerea noastră față de aderarea României la spațiul Schengen a fost totală. Împreună, managementul Erste Group și al BCR au inițiat o serie de întâlniri atât la Viena, cât și la București, unde s-au purtat discuții cu decidenții relevanți pentru a explica toate implicațiile unei astfel de rezoluții. Am explicat, am insistat și nu ne vom opri, deoarece este datoria noastră să susținem România. BCR este o bancă responsabilă și puternică tocmai pentru că noi, oamenii din BCR, ne bucuram de încrederea clienților noștri și am reușit să fim pentru ei un exemplu de solidaritate, de responsabilitate, incluziune și stabilitate. Clienții ne-au transmis că fac foarte clar diferență între politică și business. Nu am înregistrat plecări ale clienților care lucrează cu BCR drept banca principală.”, acesta este răspunsul oficial din partea BCR, transmis pentru R.L.

Profit record pentru băncile din România în primul semestru al anului 2022.

BCR este lider în topul celor mai profitabile bănci mari a fost în primul semestru din acest an , a doua cea mai mare bancă după active, care a obţinut un profit net de peste 1 mld. lei, în creştere cu 51% faţă de S1/2021.

Locul 4 în topul băncilor profitabile din semestru 1 îi revine Raiffeisen Bank, a cincea bancă de pe piaţa locală după active, care a înregistrat un profit net de 602 mil. lei, cu 50% peste câştigul din S1/2021.

,,De la privatizarea Băncii Agricole (2001) până astăzi, Raiffeisen Bank a fost un partener puternic pentru peste 2 milioane de clienți persoane fizice, mai mult de 110.000 de IMM-uri și 5600 de corporații mari și medii. În primele nouă luni ale anului 2022 creditarea a crescut la Raiffeisen Bank cu 27% și a înregistrat cea mai mare creștere pe segmentul corporații, respectiv de 55%. În plus, în Raiffeisen Bank România lucrează 4900 de angajați, în aproximativ 300 de sedii.”, au scris reprezentanții băncii pe pagina de Facebook.

În ultimii 30 de ani, investițiile străine din România au jucat un rol crucial pentru modernizarea economică și integrarea economiei de piață din România în lanțurile internaționale de producție.

OMV Petrom are un profit de 7,4 miliarde de lei în ultimii trei ani, 2021, profit de 2.7 miliarde de lei și aproape 7.800 de angajați.

Foarte mulți români au spus că nu vor mai alimenta mașinile de la OMV Petrom pentru că este companie austriacă și așa speră să sancționeze statul care nu ne-a dat undă verde în Schengen.

Pe lângă aceste mari companii care fac bani frumoși în țară, mai sunt și altete specializate în construcția de drumuri și autostrăzi (Porr și Strabag), din industria de asigurări, Uniqa Asigurări), industria auto (Automobile Bavaria, două companii Porsche și subsidiara BMW), dar și industria farma (Farmexim și Help Net).

În ceea ce privește schiatul, mulți români au anunțat că și-au anulat vacanțele în Austria, însă în realitate pare greu de crezut că va fi așa din cauza faptului că în țară prețurile sunt mult mai mari, comparativ cu una dintre stațiunile de ski din Alpi. Spre exemplu, dacă cu o mie de euro, românii pot petrece 5-6 zile la ski în Tirol de exemplu, în Poiana Brașov tarifele sunt duble chiar.