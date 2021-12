Bugetul pe 2022, prezentat în prima formă în Coaliție – VIDEO

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că luni va fi prezentată o formă de buget pe anul viitor în cadrul coaliţiei de guvernare.

„PNL este în Parlament. Vom fi aici până când trebuie să votăm acest buget, dar el trebuie să vină. Încă nu am văzut acest buget. Nu am văzut nicio variantă de buget. Când o să avem o variantă prezentată de Ministerul de Finanţe, atunci vom putea să discutăm pe buget. Acum nu ştiu de ce ne grăbim, sunt lucruri care trebuie făcute foarte bine şi atunci bugetul îl aşteptăm, când o să vină, o să-l facem. Bugetul – luni. Nu avem o variantă de buget astăzi care să fie prezentată. S-ar putea să discutăm despre câteva ordonanţe sau ceva de genul acesta. Aşa a rămas acum două zile când am discutat, a rămas pentru luni să fie prezentată o formă de buget”, a declarat Cîţu, miercuri, la Senat, potrivit Agerpres.

Vor fi negocieri intense

Întrebat când estimează că PNL şi PSD se vor înţelege pe subiectele discutate în coaliţie, Cîţu a răspuns „când ambele partide vor simţi că au o soluţie optimă”.

„Negociem. Nu mai avem presiunea timpului. Guvernul funcţionează. Ne pregătim pentru buget, restul le vom face, sunt negocieri politice”, a mai afirmat Cîţu.