Asociația Furnizorilor Casei Regale a premiat un grup de companii românești din domeniul dezvoltării imobiliare.

Asociația Furnizorilor Casei Regale a României a acordat Diploma de Excelență pentru dezvoltări imobiliare de excepție companiei Nordis Group. Distincția i-a fost înmânată fondatorului Nordis Group, Emanuel Poştoacă, de către Principele Radu.

Ceremonia s-a desfășurat în cadrul Galei Anuale a Asociației Furnizorilor Casei Regale. Prin tradiție, Gala se înscrie în ciclul de evenimente dedicate Zilei Regalității, 10 mai.

„Asociația Furnizorilor Casei Regale a României este emblema excelenței în România, un partener de nădejde pentru Casa Regală a României. Dinamica societății românești, dar mai ales existența unui număr atât de mare de firme ce își dedică toată energia promovării unei imagini impecabile business-urilor din România, ne determină ca, an de an, cu prilejul Galei Asociației, să recompensăm pe acele firme ce conferă excelență industriei pe care o reprezintă”, a precizat Alin Caraman, președintele Asociației Furnizorilor Casei Regale a României.

Asociația Furnizorilor Casei Regale este emblema excelenței în România

„La toate cele patru proiecte pe care le dezvoltăm în prezent, la Mamaia, Brașov, Sinaia și în București, investitorii apreciază atenţia deosebită la detalii, arhitectură, designul interior şi, mai ales, materialele de calitate pe care le folosim. Am crescut de la an la an, bazându-ne pe o echipă valoaroasă de angajați și colaboratori, cărora le mulțumesc pentru eforturile depuse. Această Diplomă de Excelență a Asociației Furnizorilor Casei Regale a României spune mult despre profesionalismul tuturor celor care, direct sau indirect, fac parte din familia Nordis. Este o distincție care ne onorează, dar ne și obligă în același timp. Împreună, ne propunem să devenim și să ne menținem lanțul hotelier de 5 stele numărul 1 din România pe segmentul leisure”, a declarat Emanuel Poştoacă.

