Agroland intră pe piața produselor ecologice. Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, vizează vânzări nete de 48 de milioane de lei pentru anul 2022, anunță compania. Aceasta mai vizează un rezultat EBITDA (câștigurile unei companii înainte de dobândă, impozite, amortizare etc) de 4,2 milioane de lei și un profit net de 3,3 milioane de lei.

Compania își propune să devină furnizorul principal pentru piața agriculturii ecologice din România până în 2023. Ea este listată pe Bursa din București.

Cifrele vizate de companie în 2022 au fost publicate printr-un raport curent la Bursa de Valori București. Acestea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli al Agroland Agribusiness pentru anul curent. Compania continuă și în acest an să își mărească echipa cu zece noi angajați. Managmentul anunță extinderea afacerii prin deschiderea a două noi birouri și depozite regionale, în București și Timișoara.

Agroland intră pe piața produselor ecologice. Cum își dezvoltă rețeaua de magazine?

Tot anul acesta, Agroland Agribusiness are în vedere investiții în divizia de retail prin dezvoltarea unei game de produse ecologice pentru fermierii mici și gospodării – o parte din produse care sunt vândute către fermierii mari, dar și pachete specializate, de dimensiuni reduse, potrivite pentru nevoile acestora. Ulterior, aceste produse vor fi introduse în rețeaua de magazine Agroland.

Acțiunile Agroland Agribusiness SA sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând cu data de 15 iunie 2021 și se tranzacționează sub simbolul AAB. Compania are o capitalizare de piață de peste 30 milioane de lei.



Îngrăşămintele au contribuit cel mai mult la vânzările totale ale companiei. Acestea au fost de 10,7 milioane de lei. O creştere de 110 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Vânzările de pesticide au crescut cu 20%. Vânzările de seminţe au crescut cu 23% ajungând la 5,7 milioane de lei. Celelalte categorii: combustibil (0,5 milioane, +148%) şi trading de cereale (0,3 milioane,+100%) împreună cu alte produse (0,1 milioane, – 28%) au furnizat venituri totale cumulate sub 1 milion lei, reprezintă un raport publicat după primele nouă luni de activitate ale firmei, în Ziarul financiar.