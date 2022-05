A fost desemnat cel mai apreciat angajator din segmentul FMCG

În România a fost desemnat cel mai apreciat angajator din domeniul FMCG. Această titulatură, FMCG (Fast Mover Consumer Goods), se referă la bunuri de larg consum.

Clasamentul a fost realizat conform studiului Randstad Employer Brand 2022. Potrivit acestuia, BAT Trading este cel mai apreciat angajator din segmentul local FMCG.

BAT este un angajator strategic în România. Compania si-a triplat numarul de angajați în ultimii ani în cele trei entități economice prezente în România. Numărul lor a crescut de la 1200 de oameni în anul 2013 la peste 3000 în prezent. Compania generează indirect alte 30.000 de locuri de munca, prin lant­ul de distribu­tie si aprovizionare.

„In industria FMCG din Romania, avem companii deja cu traditie in programe avansate dedicate angajatilor si in strategii de employer branding. In acest context competitiv, sa fii desemnat brandul de angajator numarul 1 al sectorului este, cu siguranta, rezultatul unui efort sustinut in acest sens, combinat cu alinierea la asteptarile talentelor. Felicitam BAT, liderul din acest an, si ne bucuram ca avem un aliat puternic in ceea ce ne place sa numim viziunea human forward privind abordarea resurselor umane din tara noastră”, a declarat Mihaela Maranca, Country Manager, Randstad Romania.

Cel mai apreciat angajator, cunoscut de cel puțin 10 la sută din populație

Respondentii au evaluat cei mai mari angajatori din Romania, ca numar de angajati, cunoscuti de minim 10 la sută din populatie. La studiu au participat 4.700 de persoane cu varsta cuprinsa intre 18 – 64 ani. Au fost incluși studenți, angajați, freelanceri și șomeri.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!