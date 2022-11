Cum au ajuns Oradea și județul Bihor polul în România pentru investiții în produse finite

Oradea şi judeţul Bihor atrag tot mai multe investiții de produse finite care vin în completarea celor de subansambluri.

De la începutul anului au atras 125 mil. euro de la Stihl, 650 mil. euro de la Nokian şi urmează o a treia mare investiţie, de 50 mil. euro.

Proximitatea faţă de vest, conexiunea pe autostradă alături de nodurile intermodale dintre rutier, feroviar şi aerian alături de disponibilitatea terenurilor şi deschiderea autorităţilor locale susţinute de la Bucureşti au făcut din Oradea în 2022 cel mai fierbinte punct de pe harta investiţiilor atrase de România.

„Proiectul Nokian are o investiţie iniţială de 650 mil. euro şi are trei faze. Dacă se vor realiza toate trei, vorbim de o investiţie totală de 1,5 mld. euro. Investiţia merge la Oradea datorită infrastructurii. Merge datorită terenului care are putere instalată, gaz, canalizare şi apă curentă. Sunt oameni locali, dincolo de primarul Florin Birta şi Ilie Bolojan, precum Alina Silaghi de la ADLO sau Mihai Jurca, city managerul care ne-au oferit informaţiile necesare. Când analizezi 150 de terenuri micile diferenţe se adună“, a explicat Viorel Opaiţ, business development di­rector în cadrul companiei de consultanţă JLL şi care a fost implicat direct în investiţia celor de la Nokian, în cadrul emisiunii ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank.

Judeţul Bihor are cea mai mare creştere a cifrei de afaceri dintre primele zece cele mai puternice judeţe din businessul românesc.

Astfel, în 2021, cifra de afaceri totală a celor 29.000 de firme înregistrate în judeţul Bihor a ajuns în 2021 la 46,1 mld. lei (9,4 mld. euro), cu 21% mai mare faţă de 2019, arată o analiză ZF. Acesta este cel mai puternic avans raportat de un judeţ dintre cele aflate în top zece, unde se află Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timiş, Argeş, Prahova, Constanţa, Braşov, Bihor şi Sibiu.

Mai mult, în ultimii ani, Bihorul a depăşit perfor­man­ţele realizate din companiile din Sibiu şi Mureş, două judeţe care în 2014-2015 se aflau în faţa regiunii de la graniţa de nord-vest a României.

„Încheiem anul 2022 cu investiţii de peste 800 mil. euro în Oradea. Din 2008 şi prezent mai avem investiţii de 600 mil. euro în parcurile industriale la care se adaugă cele anunţate anul acesta – în total peste 1,4 mld. euro. Astfel de investiţii nu se pot face

într-un oraş, indiferent de facilităţile oferite, dacă nu ar exista colaborare guvernamen­tală“, a spus Florin Birta, primarul muni­ci­pi­ului Oradea, în cadrul emisiunii ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank

„Această investiţia este una dintre cele mai mari din România ultimilor ani şi atunci orice investiţie are nevoie de ajutorul statului şi noi beneficiem de o bună colaborare cu guvernul şi cei de la Nokian au fost asiguraţi de sprijinul Executivului“, potrivit businessmagazin.ro.

Oradea și județul Bihor au ajuns polul în investiții în produse finite, în acest fiind extinse în special parcurile industriale

El a subliniat că „la final de lună vom mai anunţa o nouă investiţie de 50 mil. euro în Parcul Industrial din Oradea. Anul 2022 a fost unul foarte bun pentru investiţiile în Oradea şi de aceea ne-am şi axat pe extinderea parcurilor industriale. Doar anul acesta primăria a achiziţionat 35 de hectare pentru că marea problemă este de a asigura terenul necesar investiţiilor”.

Oradea este conectată la infrastructura europeană de autostrăzi şi este la trei ore de Budapesta.

„Ungaria a venit cu autostradă până la graniţă şi România a construit 5 km de autostradă şi suntem la 10 minute de autostradă. Acum implementăm un proiect prin care centura municipiului va fi legată direct de autostradă printr-o şosea cu patru benzi şi de pe centură ajungi imediat în reţeaua de autostrăzi a Europei. În parteneriat cu Consilul Judeţean se construieşte în Oradea un terminal cargo pe aeroportul din Oradea care a contat mult şi în negocierile cu Nokian. Suntem în procedura de licitaţie a unui terminal intermodal în Oradea aproape de autostrada A3”, a spus primarul. Potrivit acestuia investiţiile ultimilor 10 ani în parcurile industriale construite în Oradea au creat peste 10.000 de locuri de muncă în Oradea. O medie de 1.000 de noi locuri de muncă anual.

„Noi în Oradea susţinem construcţia de noi locuinţe şi noi ca municipalitate construim locuinţe pentru angajaţii companiilor din parcurile industriale deoarece aici vin oameni din tot judeţul să muncească sau chiar din alte judeţe şi noi ne pregătim să le oferim condiţiile necesare de muncă şi cazare. Orice primărie care vrea să atragă investiţii trebuie să dezvolte partea de infrastructură din municipiu. Să dezvolte partea de spitale, spaţii verzi, de bunăstare a cetăţenilor ca aceştia să nu plece. Trebuie să fim precum un motor care să amorseze mediul privat, să atragem aceşti investitori pentru ca nivelul salarial să crească”, a explicat Florin Birta.

Politica de investiţii a municipiului Oradea a început în 2008, odată cu deschiderea primului parc industrial pe o suprafaţă de 80 de hectare, iar acum cele patru parcuri industriale au ajuns la 250 ha. Mulţi primari la nivel naţional se plâng că muncipalităţile nu mai deţin terenuri iar investitorii trebuie să apeleze la piaţa liberă unde de multe ori tranzacţiile sunt îngreunate de speculanţi care cresc artificial preţurile, profitând de fragmentarea terenurilor.

