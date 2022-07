Cum abordează UE creșterea prețurilor la energie și inflația record din zona euro?

Inflația a atins niveluri record în țările care utilizează moneda euro, în timp ce Europa încearcă să facă față crizei costului vieții.

Inflația a atins 8,6% în iunie în cele 19 țări care utilizează moneda euro, depășind recordul anterior de 8,1% din mai.

O creștere a costurilor energiei, alimentată de războiul din Ucraina, este unul dintre motivele pentru această rată, care este cea mai mare de când a început înregistrarea euro, în 1997.

Dar cum încearcă UE să abordeze aceste provocări? Euronews a vorbit cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pentru a încerca să răspundă la această întrebare.

Comisia Europeană și-a revizuit estimările economice. Se pare că, pentru Europa, ce este mai rău încă nu a venit.

Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie: “Ei bine, într-adevăr, ne aflăm deja, ca să spunem așa, în ape tulburi. Bineînțeles, 24 februarie a fost o schimbare a jocului, nu numai pentru geopolitică, pentru pace, pentru victimele din Ucraina, dar a fost o schimbare de joc și pentru economia noastră. Acum cred că ne confruntăm încă cu un nivel de creștere. Așadar, nu voi participa la acest tip de profeție a unei catastrofe. Estimăm că vom avea o creștere de 2,7% în acest an, care va scădea la 1,5% anul viitor.”

Întrebat care sunt scenariile de bază la care lucrează, Paolo a spus:

„Lucrăm la un scenariu în care probabil că inflația atinge un maxim în aceste săptămâni. Estimăm că inflația va atinge un vârf în al treilea trimestru al acestui an. Și apoi va scădea lent în ultimul trimestru al acestui an. Cifra anuală este de 7,6% pentru acest an și de 4% pentru anul viitor. Bineînțeles, acesta este scenariul de bază. Iar scenariul de bază presupune că aprovizionarea cu energie va rămâne mai mult sau mai puțin așa cum este. Desigur, dacă vom avea o întrerupere totală a aprovizionării cu gaze naturale din Rusia, ne vom afla într-o realitate mai nefavorabilă.”

De altfel, Paolo Gentiloni a mai fost întrebat ce face Comisia pentru a atenua aceste scenarii, în special pe cele mai grave. Acesta spune că:

„Ca întotdeauna, trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău. Ceea ce este acum foarte important, cred, sunt trei lucruri. În primul rând, pregătim iarna cu depozitarea. Avem un nivel bun de stocare, mai mare de 60% și mai mare decât a fost în 2021. În al doilea rând, diversificarea, ceea ce înseamnă că reducerea în UE de petrol și gaze rusești trebuie să fie înlocuită cu alte surse. Și al treilea punct, trebuie să amortizăm impactul acestor prețuri la energie și al inflației ridicate, în special pentru gospodăriile mai vulnerabile. Aș adăuga și al patrulea punct, dar știu cât de dificil este, și anume efortul comun în ceea ce privește achiziția de aprovizionare alternativă. Sunt sigur că, Uniunea Europeană ar fi mai puternică [în timpul negocierilor] pe piețele de gaze și energie. Dar sunt, de asemenea, foarte conștient de faptul că diferite țări, diferite companii au contracte pe termen lung. Nu este ușor.

