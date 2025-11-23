Pe lângă locurile de muncă, autorităţile estimează că investiţia va impulsiona transporturile, infrastructura şi dinamica economică a oraşului

Proiectul noii fabrici de gips a concernului german Knauf înaintează, după ce autorităţile locale şi reprezentanţii companiei au stabilit calendarul tehnic pentru demararea lucrărilor. Investiţia, evaluată la 88 milioane de euro, promite să genereze un impact economic semnificativ, scrie Transilvania Business.

Aproximativ 100 de tipuri de produse vor pleca de pe linia tehnologică automatizată și vor alimenta piața Europei de Est și Centrale



Primarul Mircea Moroşan, care a participat la discuţiile cu delegaţia germană şi cu oficiali ai Guvernului, subliniază că proiectul aduce 75 de locuri de muncă directe şi alte aproximativ 30 indirecte. Edilul aminteşte că una dintre condiţiile impuse încă de la început de investitor, prelungirea magistralei de gaz între Aghireş şi Huedin, a fost deja realizată de administraţia locală, investiţie finalizată cu doi ani în urmă.

La rândul său, Knauf a obţinut autorizaţia de construire, iar lucrările sunt programate să înceapă în primăvară. Termenul estimat de finalizare este de doi ani. Noua fabrică va funcţiona în două schimburi şi este prezentată drept cea mai mare unitate de producţie de gips din Europa, sprijinită de o reţea extinsă de furnizori locali. Pe lângă locurile de muncă, autorităţile estimează că investiţia va impulsiona transporturile, infrastructura şi dinamica economică a oraşului.

Investiţia de la Huedin vine după inaugurarea recentă a unei alte unităţi a grupului, Knauf Insulation, la Târnăveni. Aceasta, realizată în trei ani şi sprijinită parţial prin ajutor de stat, a necesitat 140 de milioane de euro şi are o capacitate anuală de 75.000 de tone de vată minerală. Cele aproximativ 100 de tipuri de produse fabricate acolo sunt destinate pieţelor din Europa Centrală şi de Est. Grupul Knauf numără, la nivel mondial, 43.500 de angajaţi şi a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 15,6 miliarde de euro.

