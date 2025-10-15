Matematica din spatele cotelor: Cum funcționează probabilitățile în cazinouri

Jocurile de casino se bazează pe principii matematice precise. La fiecare, Casa are un avantaj prestabilit, prin care își asigură costurile de operare și face profit. Acest lucru este valabil atât la ruletă, blackjack ori sloturi, însă nu este fix. Ba mai mult, avantajul Casei diferă de la un slot la altul. Pentru a juca mai informat, e important să înțelegi cum funcționează probabilitățile în cazinouri.

Atunci când accesezi un joc de casino, știi din start că avantajul matematic este de partea organizatorului. Asta nu înseamnă că nu ai șanse de câștig, ci doar că, pe termen lung, Casa va câștiga în cele mai multe cazuri. Cu alte cuvinte, unii jucători vor fi pe plus, alții pe minus, iar când se trage linie cazinoul va avea un profit de câteva procente.

Cum funcționează avantajul Casei la jocurile de casino?

Este destul de simplu de înțeles cum funcționează avantajul Casei la jocurile de casino. Fiecare joc are particularitatea sa, dar îți vom explica pe scurt care sunt detaliile ce aduc cazinoul în avantaj.

Ruletă europeană

Avantajul casei este de 2.7% la pariurile pe un număr. Plata făcută este de 35/1 și, practic, dacă ai miza pe toate numerele de pe masă vei pierde 2.7% la fiecare pariu efectuat. La pariurile pe par/impar, roșu/negru sau 1-18/19-36, probabilitatea jucătorilor de a câștiga este de 48.6%.

Procentul nu este de 50%, deoarece pe masă se află și un 0 de culoare verde, care devine avantajul casei în această situație. În cazul pariurilor pe coloană ori duzină, probabilitatea de câștig este de 32.4%, iar la cea pe o linie este de 16.2%. Ține cont că ruleta americană are 2 de 0, astfel că avantajul casei este mai mare.

Blackjack

Blackjack are un format particular, deoarece jucătorul poate micșora avantajul casei. Conform matematicienilor, casa are un avantaj de până la 8%, dar acesta nu este fix și depinde de mai mulți factori. Jucătorul trage prima carte și are șanse mai mari decât dealerul să treacă de 21.

Pe de altă parte, și jucătorul are anumite avantaje de care dealerul nu beneficiază. În aceste condiții, avantajul casei poate fi redus până la aproximativ 1%. Pentru a micșora avantajul casei, indicat este să aplici strategia de bază. Aceasta este un tabel cu decizii optime pe care să le iei în funcție de cărțile disponibile.

Sloturi

În privința sloturilor, probabilitățile de câștig sunt ceva mai complexe. Fiecare joc are propriul Return To Player (RTP), adică procentul pe care îl întoarce jucătorilor din sumele mizate pe o perioadă nedeterminată de timp. La cele mai multe sloturi online, RTP-ul este de peste 92%.

Cu alte cuvinte, cazinoul va face un profit între 1 și 8% în jocul respectiv. RTP-ul este afișat în tabelul de informații al jocului. Lucruri pe care este recomandat să le înțelegi despre probabilitățile de câștig la sloturi online:

RTP-ul nu se aplică doar pentru o sesiune, ci pentru mai multe și nu te vizează doar pe tine, ci pe toți cei care încearcă jocul. Unii jucători vor câștiga, alții vor pierde.

Poți încheia pe plus la jocuri cu RTP mai mic decât la unele cu rată de returnare mai mare, în funcție de cât de norocos ești.

RTP-ul nu influențează în niciun fel frecvența câștigurilor, aceasta fiind determinată de volatilitatea jocului.

De ce este important să înțelegi probabilitățile de câștig la casino

A înțelege probabilitățile de câștig te ajută să fii mai realist în privința șanselor tale și să nu faci din câștiguri un obiectiv. Din acest motiv, este recomandat să pui întotdeauna accent pe distracție, iar eventualele câștiguri să le privești doar ca o recompensă suplimentară.

Până la urmă, într-un domeniu în care norocul influențează rezultatele, distracția trebuie să fie cea care primează.