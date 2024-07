Sloturile Megaways se află în topul preferințelor jucătorilor de cazino din țara noastră. Gradul de imprevizibilitate este mult mai ridicat, astfel că și nivelul de adrenalină crește la fiecare spin efectuat. În acest articol te invităm să descoperi care sunt plusurile și minusurile acestor sloturi.

Cei care au urmărit industria de sloturi online în ultimele două decenii pot observa cum companiile din domeniu și-au propus să vină constant cu inovații. Scopul lor este să le ofere utilizatorilor o experiență de excepție, în așa fel încât să se bucure de cele mai noi tendințe din domeniu.

Sloturile Megaways au fost lansate în premieră în 2016 de compania australiană Big Time Gaming. Dragon Born a fost jocul care a dat startul acestei revoluții. Vorbim despre un slot cu 7 role și până la 116.649 de modalități de câștig. Jocul venea cu o matrice de joc imprevizibilă, cu infinit mai multe combinații de câștig posibile.

A fost un moment în care cei pasionați de jocuri de noroc nu au știut cum să primească aceste sloturi. Însă din clipa în care și-au dat seama că posibilitățile de câștig sunt mai mari, iar distracția crește și ea, sloturile Megaways au câștigat tot mai multă popularitate. În acest moment, sunt sute de sloturi online cu licență Megaways, care acoperă o varietate impresionantă. De la jocuri simple până la unele inspirate din filme și seriale.

Așa se face că pe piață sunt lansate constant noi sloturi megaways, ce sunt primite cu mult interes în mediul online. Iar numărul de linii de plată crește și el și ajunge până la 60 de milioane în cazuri de excepție, așa cum este slotul Laser Fruit de la Red Tiger Gaming.

Plusurile sloturilor Megaways

Număr uriaș de linii de plată

Grad sporit de distracție

Sunt mult mai imprevizibile

Posibilitatea de a incorpora mai multe caracteristici speciale

Minusurile sloturilor Megaways

Pot fi mai dificil de înțeles la început

Câștigurile sunt mai frecvente, dar mai mici

Putem vedea, așadar, că marele avantaj al sloturilor Megaways sunt liniile de plată. Având în vedere că, la cele mai multe sloturi, sunt peste 100 de mii de linii de plată, automat și șansele jucătorilor de a obține câștiguri constante sunt mai mari. Pe de altă parte, sloturile Megaways sunt mai potrivite jucătorilor recreaționali. Cei pentru care contează experiența în sine. Asta deoarece, cu mici excepții, sloturile Megaways nu au o volatilitate mare. Asta înseamnă că oferă câștiguri constante, dar mai mici. Însă pentru bucuria de a obține câștiguri constante sunt perfecte.

În plus, faptul că există atât de multe linii de plată face ca acțiunea să fie mult mai imprevizibilă. La unele sloturi, pe unii jucători i-ar putea deranja faptul că nu există „surprize”. Ei bine, sloturile Megaways sunt pline de surprize. Oricând se poate întâmpla ceva spectaculos pe ecran. Iar caracteristicile speciale pe care aceste sloturi le au fac ca acțiunea să fie și mai imprevizibilă.

Pe de altă parte, sloturile Megaways nu sunt la fel de ușor de înțeles la început precum jocurile clasice. Dar după ce te obișnuiești cu modul lor de a funcționa nu mai există probleme. Nu ar trebui să dureze mai mult de un minut să înțelegi tot ce trebuie să știi despre sloturile Megaways.

În plus, în ultima perioadă au fost lansate jocuri tot mai interesante, unele inspirate și din filme, un exemplu în acest sens fiind cel inspirat din The Expendables. Acesta se numește The Expendables Megaways și poate fi jucat la operatorii din țara noastră.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!