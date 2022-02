Se alege praful de PNRR. Rămânem cu fata Morgana

Când n-avem bani visăm la ei, când îi avem nu știm ce să facem cu ei, cum să-i gestionăm. Cam așa cu PNRR! România are șansa istorică să cheltuie 29,2 miliarde de euro, dar parcă ne prefacem că nu avem nevoie de ei.

PNRR, un instrument de luptă între partide

Coaliția dă în în Clocot, din cauza declarațiilor lui Marius Budăi despre rediscutarea PNRR-ului în contextul majorării pensiilor, dar și în același timp și facturile uriașe la energie, unde vizat este Virgil Popescu, aduc nemulțumiri în Guvernarea semafor. (PSD, PNL, UDMR).

Recent, Adrian Câciu a declarat într-un interviu pentru Hotnews că PNRR trebuie optimizat, astfel că vedem că de fapt întreg partidul social democrat susține în unanimitate acest lucru.

„În PNRR vor fi de optimizat mai multe lucruri mult mai devreme decât scrie în mecanism. De ce? România, ați auzit, nu va primi toate fondurile așa cum au fost.

Eu când nu eram ministru am și avertizat dar se pare că toată lumea atunci nega, iar acum spune spune: Eh, asta e, pierdem niște bani. Ceva ajustări va trebui să faci pentru că sunt bani mai puțini. Atunci aceste ajustări vor fi însoțite de optimizare.

N-ai cum să ai acest dialog cu Comisia undeva la jumătatea acestui an și să spui: OK, am cu 1,8 miliarde euro mai puțin! Asta înseamnă că jaloanele astea cum le susțin? Din ce finanțare? Care sunt formulele? Dacă nu, haideți, vă rog, să-mi permiteți să le ajustăm pe acestea dar fără a pierde din vedere obiectivul.

Atâta timp cât în PNRR se menține obiectivul principal, elementele de jalon, țintă etc. pot fi ajustate”, a declarat Adrian Câciu.

În termeni pe înțelesul tuturor, optimizarea înseamnă de fapt o renegociere, care nu este posibilă pe actualul termen prevăzut în contract. Renegocierea înseamnă ca planul național de reziliență și Redresare să fie rescris pe anumite capitole și să primească voturi din nou. Florin Cîțu explica recent, că se pierd doi ani dacă se va recurge la această metodă.

PNRR scris de USR nu este pe placul PSD, deoarece salariile și pensiile speciale nu sunt incluse în acest proiect.

Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene și semnatar al proiectului, confirmat că PNRR nu se rediscută: ,,Vestea bună pentru români este că experții de la Comisie se așteaptă ca acordul operațional al României să fie adoptat în luna martie a acestui an. România poate, procedural, trimite o nouă cere de plată din PNRR după semnarea acestui acord.

Vestea mai puțin bună pentru pentru PSD este că acordul operațional trebuie să respecte întocmai prevederile PNRR.

Comisia a confirmat că nu se poate modifica sau amâna vreun jalon sau vreo țintă. Ele trebuie prezentate, detaliate și implementate exact așa cum au fost agreate în PNRR. Dacă PSD se gândește că prin aceste acorduri poate renegocia PNRR, se înșală.”, este mesajul transmis miercuri de Ghinea.

O altă nemulțumire în rândul PSD este procentul de 9,4% la pensii

Ministrul Finanțelor a explicat de unde s-a ajuns la procentul de 9,4.

,,De unde a plecat chestiunea asta cu procentul? De la faptul că România are deficit la fondul de pensii și că nu a reușit să demonstreze cum își face o strategie să nu mai aibă acest deficit. Cei care au negociat au prezentat o strategie.

Comisia a spus: pentru sustenabilitatea finanțelor publice considerăm că sunteți, de exemplu, la 8% vă ajutăm cu 1,4 puncte procentuale, ca să nu derapezi. Se spune despre cheltuielile permanente că nu pot depăși 25% din PIB. 25-30%, în funcție de câtă masă de indivizi susții. Uitându-te la cheltuielile salariale și de pensii, probabil că dânșii au făcut acolo o astfel de.

Din punctul meu de vedere trebuie să existe un singur lucru: sustenabilitatea sistemului de pensii.”, a mai declarat Câciu.

Cu siguranță că odată ajunși la implementarea proiectelor vor crește și ofertele de job. Până la urmă de ce insistă PSD cu renegocierea acestui PNRR? Sigur că sunt multe lucruri neclare, dar aici vorbim despre bani europeni care vin să digitalizeze, să reconstruiască și să modernizeze țara. Din păcate, veniturile românilor sunt estimate să crească ca urmare a investițiilor făcute cu bani europene și nu să susțină sistemul de pensii și salarii.

