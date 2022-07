România va avea servicii de recrutare pentru nivelurile de top ale companiilor

Alianta dintre grupul K.M. Trust si Marco Polo CEE va oferi servicii de recrutare pentru nivelurile de top, senior si middle management ale companiilor.

K.M. Trust Group, jucător de vârf pe segmentul serviciilor de recrutare si dezvoltare pentru management, anunță o alianță strategica cu Marco Polo CEE. Aceasta este o companie antreprenorială românească de top în domeniul serviciilor de training și consultanță organizațională.

Dintre serviciile oferite, o noutate o reprezintă programele care abordeaza performanța angajaților din perspectiva sănătății fizice și emoționale. Adresarea integrata a acestor tipuri de nevoi organizationale îmbină soluțiile de business cu cele legate de sanatatea emotionala sau fizică. Aceasta este o premiera pe piața regională, care va genera un impact major atat in economie cat si la nivel social, apreciază reprezentantii celor doua companii.

“Analizele noastre arata ca atragerea oamenilor potriviti in rolurile cheie ale companiilor si antrenarea acestora pentru a genera performanta, inclusiv mentinerea si imbunatatirea gradului de sanatate la nivel fizic si emotional in contextul actual, se regasesc printre principalele preocupari in randul companiilor. Alianta cu Marco Polo CEE ofera solutii concrete de adresare a provocarilor majore ale mediului de business, abordand elementul central al oricarui business – oamenii”, declară Radu Manolescu, Managing Partner K.M. Trust Group.

Ce domenii ar putea apela la servicii de recrutare

Reprezentanții K.M. Trust si Marco Polo CEE fac și o estimare asupra sectoarelor cu cel mai mare potential de creștere în România. Acestea vor fi sectorul bancar, agribusiness, FMCG, IT&C și software development.

