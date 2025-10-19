Piața jocurilor de noroc din România este în creștere de la an la an, conform datelor oficiale disponibile. Anul trecut, cei aproximativ 1,1 milioane de jucători au generat peste 2,2 miliarde de euro. Specialiștii anticipează că trendul de creștere va continua, deoarece românii sunt atrași de această formă de distracție.

Banii se rulează în special în mediul online. Față de alte piețe de la nivel mondial, românii sunt mai atrași să joace în online decât în mediile tradiționale. Spre exemplu, 3,1% din suma cheltuită cu cardul la nivel global pentru jocurile online a fost din România.

Cum se situează România în raport cu celelalte țări? În Ungaria, veniturile cheltuite pe gambling anul trecut au fost estimate la 1,56 miliarde de euro, la o populație de aproximativ două ori mai mică decât cea a României. Bulgaria a estimat cheltuieli anuale de aproximativ 707 milioane de euro, la o populație de aproximativ trei ori mai mică decât cea a României. În schimb, în Italia sunt generate venituri brute din gambling de 21 de miliarde de euro pe an, iar în Marea Britanie de 19,8 miliarde de euro.

Așa cum se poate observa, pasiunea românilor pentru distracția generată de jocuri de cazino este similară cu cea din alte țări europene. De acest lucru are de profitat și statul român, care colectează sume mari anual. Potrivit datelor publicate de Mediafax, anul trecut s-au colectat la buget aproximativ 864,8 milioane de euro, adică 4.302.265.481 lei. Suma este în creștere în raport cu anul 2023, când încasările la bugetul de stat au fost de 827,4 milioane de euro.

Specialiștii se așteaptă ca piața să crească în continuare, chiar dacă în ultima perioadă s-au înregistrat anumite modificări legislative și anumite companii s-au retras. Locul lor este luat de fuziuni ori de operatori noi care vin cu o atitudine îndreptată către distracție responsabilă. TopBet România, brand apărut pe piață în vara lui 2025, are o deviză clară: țintește mereu distracția responsabilă și nu miza niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi.

Avantajele unei piețe reglementate

Din 2015, piața jocurilor de cazino din România este reglementată prin intermediul ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). Apariția acestui organism face ca activitatea să fie reglementată din punct de vedere legal. Jucătorii știu că au parte de un mediu mai sigur și că nu există temerea că anumite plăți să nu fie făcute cât timp sunt respectate regulile. ONJN funcționează și ca un organism de mediere a unor eventuale neînțelegeri.

În paralel, ONJN se asigură că toți operatorii trec printr-un proces riguros de verificare înaintea licențierii. Ei trebuie să demonstreze că și-au luat toate măsurile pentru a avea o platformă sigură, că pot efectua plățile și că pot depune garanțiile solicitate.

Întreg procesul este costisitor, motiv pentru care nu este ușor ca o companie să primească licență din partea ONJN. La aceste aspecte se adaugă și beneficiile pe care statul le are, prin încasările care au crescut de la an la an. Iar întreg mediul devine mai sigur, cu accent pe jocul responsabil, ideea fiind una clară: scopul este distracția, nu obținerea unor câștiguri rapide.

Concluzie

Veniturile în creștere din domeniul jocurilor de cazino arată că această formă de distracție reușește să le ofere oamenilor porția de adrenalină pe care o doresc. În domeniul entertainment-ului, concurența este mare, iar operatorii online încearcă să găsească mereu soluții pentru a-i face pe oameni să se simtă cât mai bine pe platformele lor. Tocmai din acest motiv, sunt gândite campanii speciale prin care să le fie respectată fidelitatea, iar jucătorii au parte constant de surprize.