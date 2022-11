IMM Invest Plus oferă credite de până la 10 milioane de lei

Programul IMM Invest Plus oferă clienților din România credite de până la 10 milioane de lei.

ING Bank România continuă să susțină antreprenorii români și să acorde împrumuturi cu garanții de stat și dobânzi subvenționate, pentru al treilea an consecutiv, în cadrul programului IMM Invest Plus 2022.

„Încă de la prima ediție din 2020, ne-am alăturat programului IMM Invest. Până în prezent, am primit peste 18.000 de solicitări și am acordat împrumuturi de peste 3 miliarde de lei. În fiecare an, aproximativ 80% dintre aceste credite s-au dus către întreprinderi micro și mici, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că am reușit să sprijinim antreprenori cu acces limitat la resurse financiare. Cererea pentru creditele de investiții s-a menținut la aproximativ 15%, cea mai mare pondere fiind acordată pentru derularea activității curente. Un mare avantaj al noului program IMM Invest Plus este subvenționarea pe o perioadă de 12 luni a dobânzii, comparativ cu 8 luni în edițiile anterioare.

Într-o perioadă cu un grad ridicat de incertitudine economică și dobânzi de referință ridicate, depunem eforturi, mai mult decât oricând, pentru a ne sprijini clienții să depășească dificultățile. Rămânem un partener de încredere pentru antreprenorii români și suntem dedicați să le oferim consultanță relevantă pentru nevoile afacerilor lor”, a explicat Mihaela Oțel, Tribe Lead în cadrul diviziei Business Banking Lending, ING Bank România.

Proiecte de investiții prin IMM Invest Plus

Pentru capital de lucru, cei interesați pot accesa credite de până la 5 milioane de lei. Pentru proiecte de investiții, creditele sunt până la 10 milioane de lei.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor de investiții. La creditele pentru capital de lucru, durata maximă este de 36 de luni.

Data până la care se pot face finanțări prin acest program este 31 decembrie 2022.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!