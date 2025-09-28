Companiile administrate integral de femei se dovedesc mai profitabile și mai dinamice decât media economiei românești

Potrivit Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), profitabilitatea acestor firme este de 12,3%, cu peste două puncte procentuale peste media generală de 10,2%. În plus, ele au înregistrat o creștere anuală a cifrei de afaceri de peste 13%, semn al capacității ridicate de adaptare și inovație.

Datele provin din studiul „She’s Here”, realizat de o bancă din România, cu sprijinul Termene.ro. Cercetarea evidențiază rolul major pe care îl joacă antreprenoriatul feminin în economia națională, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și surse solide de dezvoltare.

Cristina Chiriac, președinta CONAF, afirmă că fenomenul nu mai poate fi privit ca unul marginal: „Vorbim despre peste 100.000 de companii deținute integral de femei și despre aproape jumătate din mediul de afaceri, unde există acționariat feminin. Antreprenoriatul feminin este o resursă strategică pentru România, cu impact direct asupra PIB-ului și competitivității”.

Organizația consideră că aceste date ar trebui să stea la baza unor politici publice dedicate. Printre măsurile propuse se numără linii de finanțare garantate de stat, granturi pentru extinderea afacerilor, programe de mentorat și educație antreprenorială, precum și stimulente fiscale pentru investiții în companiile deținute de femei.

CONAF subliniază că susținerea antreprenoriatului feminin nu ține doar de egalitate de șanse, ci reprezintă o strategie economică solidă. Valorificarea acestui potențial ar putea oferi României un avantaj competitiv, într-un context global tot mai volatil.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin este cea mai amplă structură din România dedicată susținerii antreprenorilor și dialogului cu autoritățile. Reunește 31 de sucursale, 2 federații, 12 patronate și 38 de asociații, reprezentând peste 5.500 de companii și 245.000 de angajați.

