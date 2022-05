Diferenta dintre salariul net si cel brut: cat ajunge in mana, cat la stat

Piata muncii este reglementata de numeroase legi, atat angajatorii, cat si angajatii avand numeroase drepturi si obligatii pe care trebuie sa le respecte.

In ciuda faptului ca acestea sunt puse la dispozitia oricui in Codul Muncii si ca accesul la informatie este mai simplu ca niciodata, realitatea este ca putini dintre noi au informatii solide despre drepturile lor legale ca angajati.

Mai mult decat atat, uneori nici conceptul de salariu nu este atat de clar pe cat ar trebui, fiind folosit ca termen generic pentru banii „din mana”. In termeni corecti, acestia reprezinta, de fapt, salariul net. Genereaza propriul fluturas de salariu cu calcul salariu net.

Ce este salariul net

Asa cum am spus, salariul net este echivalentul banilor „din mana” pe care angajatii ii primesc in schimbul muncii prestate. La salariul net ne referim, deci, atunci cand vorbim, in viata de zi cu zi, despre „salariu”.

Salariul net este suma care i se cuvine angajatului dupa ce sunt platite toate taxele si impozitele pe care acesta le datoreaza statului, taxe de plata carora se ocupa angajatorul. Aceste taxe se scad din salariul brut.

Ce este salariul brut

Salariul brut reprezinta suma dintre remuneratia neta care va fi primita de angajat si taxele pe care acesta trebuie sa le plateasca bugetului de stat, acestea fiind:

25% catre CAS (Asigurari Sociale)

10% CASS (Asigurari Sociale de Sanatate)

10% impozitul pe venit.

Practic, salariul brut reprezinta cheltuielile pe care un angajator le are cu fiecare dintre angajatii sai. In afara de taxele mentionate, acesta mai plateste si o contributie asiguratorie pentru munca (2,25%).

In momentul de fata, in Romania, salariul minim brut este de 2 550 de lei. Conform procentelor de mai sus, aceasta suma se imparte astfel:

638 de lei catre CAS

255 de lei catre CASS

133 de lei impozitul pe venit

1 524 de lei salariul net, adica suma de bani pe care angajatul o va primi in mana.

Astfel, 1 026 de lei, adica aproximativ 40% din salariul minim brut, merg catre bugetul de stat. Vizualizeaza taxele la stat cu calculator salariu brut.

De obicei, in contractul individual de munca, este mentionat doar salariul brut, nu si cel net. De aceea, este foarte important ca citirea contractului sa fie facuta cu atentie si orice confuzie sau nelamurire observata sa fie semnalata angajatorului. Cunoasterea diferentei dintre salariul brut si net conteaza mai ales in aceste situatii, deoarece va ajuta orice angajat sau viitor angajat sa nu aiba asteptari nerealiste de la locul de munca.