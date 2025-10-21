Pe lista creșterilor semnificative se află Armătura, care a urcat spectaculos cu 14,91%, urmată de Energopetrol, în creștere cu 3,66%

Bursa de Valori București a început tranzacțiile de marți într-o notă pozitivă, cu majoritatea indicilor principali în creștere ușoară și un rulaj total care a depășit 5,5 milioane de lei (echivalentul a circa 1,09 milioane de euro) în primele 30 de minute de la deschidere.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a urcat cu 0,23%, la fel ca și BET-Plus, care include 43 dintre cele mai importante titluri de pe piața locală. BET-XT, indicele extins al celor 25 de companii cu cea mai mare lichiditate, a înregistrat un avans de 0,14%, în timp ce BET-BK, considerat un reper pentru performanța fondurilor de investiții, a crescut ușor, cu 0,07%.

Pe segmentul companiilor energetice, indicele BET-NG s-a apreciat cu 0,27%, confirmând interesul investitorilor pentru sectorul utilităților. În schimb, BET-FI, care reflectă evoluția societăților de investiții financiare, a scăzut abrupt cu 73%, potrivit datelor preliminare. De asemenea, indicele BET AeRO, ce include 20 de companii reprezentative pentru piața alternativă, a înregistrat o scădere de 0,34%, semn că apetitul pentru risc rămâne temperat în zona întreprinderilor mici.

Pe lista creșterilor semnificative se află Armătura, care a urcat spectaculos cu 14,91%, urmată de Energopetrol, în creștere cu 3,66%, și Bittnet Systems, care a avansat cu 2,91%.

La polul opus, cele mai mari pierderi au fost consemnate de Șantierul Naval Orșova, în scădere cu 4,71%, Safetech Innovations, care a pierdut 1,96%, și Purcari Wineries, în declin cu 1,60%.

Primele date ale zilei arată o tendință pozitivă, dar prudentă, investitorii adoptând o atitudine de așteptare înaintea unor posibile ajustări generate de evoluțiile internaționale. Bursa locală confirmă, astfel, stabilitatea relativă a pieței, într-un context regional dominat de incertitudini economice și de fluctuațiile din sectorul energetic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube