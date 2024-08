Compania care operează magazinul Bucur Obor are venituri de milioane de lei din chirii

Refacturarea utilităților aferente contractelor de închiriere este o altă sursă importantă de venit

Compania Bucur Obor a anunțat pentru prima jumătate de an, venituri din cifra de afaceri de 18,21 milioane lei, cu 2,47% peste cele de 17,77 milioane lei din exercițiul financiar precedent.



„Ponderea cea mai mare o au veniturile din chirii și veniturile din refacturarea utilităților aferente contractelor de închiriere”, spune compania în raportare, reprezentând 90,61% din totalul veniturilor. Compania a obținut, astfel, o majorare a rezultatului net realizat cu 1,58%, la 7,69 milioane lei, de la 7,57 milioane lei la T1 2023. La T1, rezultatul net era de 5,51 milioane lei, arată profit.ro. Grupul imobiliar One United Properties (ONE) a achiziționat în anul 2021, pentru suma de 64,93 milioane lei, pachetul de 54,43% din titlurile societății de la Amadeus Group prin care omul de afaceri Laurențiu Postovaru controla firma cu prezență bursieră în ringul pieței AeRO de la BVB.



La ultimul preț de pe bursă, de 13,20 lei/acțiune, compania are o capitalizare bursieră de 173,88 milioane lei (34,95 milioane euro), din care valoarea pachetului deținut de One United Properties prin Bo Retail Invest se ridică la 94,64 milioane lei (19,02 milioane euro).