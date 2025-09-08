Reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România spun că românii cheltuiesc peste 10 miliarde de euro anual pe turism extern, iar noi nu reușim să dezvoltăm turismul intern

Președintele Nicușor Dan a declarat că Guvernul analizează posibilitatea unei creșteri a TVA pentru sectorul HoReCa, începând cu 1 ianuarie 2026. Șeful statului a precizat că nu există discuții privind o majorare generală a taxei pe valoarea adăugată, dar pentru hoteluri, restaurante și cafenele, scenariile sunt încă pe masa de lucru.

„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie. Nu există această discuție în ceea ce privește o creștere generală a TVA”, a spus Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că Executivul va face o evaluare în toamnă, iar dacă veniturile fiscale din acest sector nu cresc suficient, cota redusă de TVA, care acum este 11%, ar putea fi ajustată. „Am menținut TVA redus la instalarea guvernului, dar dacă încasările nu sunt satisfăcătoare, vom lua în calcul o modificare”, a subliniat premierul.

Reacțiile industriei HoReCa: „Inadmisibil”

Antreprenorii din domeniu au reacționat imediat, exprimându-și consternarea față de posibila măsură.

“Nu putem accepta ca HoReCa să fie pusă la zid prin campanii ce seamănă neîncredere între clienți și antreprenori. Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar aceasta trebuie să fie însoțită de educație, sprijin și consultare, nu de măsuri populiste care compromit încrederea publicului. Soluțiile adevărate se găsesc doar prin colaborare loială între stat, industrie și consumatori”, a declarat vicepreședintele FPIOR, Corina Macri.

„Dacă pentru ei nu contează realitatea că românii cheltuiesc peste 10 miliarde de euro anual pe turism extern, iar noi nu reușim să dezvoltăm turismul intern, atunci majorarea TVA nu va face decât să lovească și mai puternic în consum. Este ultimul cui în coșciugul industriei”, a afirmat vice-președintele FPIOR, Ruxandra Stoica. Ea a adăugat că este „Inadmisibil. Suntem consternați. Acest președinte minte, nu are conștiință și pare că și-a propus să distrugă totul în jur”.

Răzvan Baltă, președintele HoReCa Botoșani a amintit promisiunile din campania prezidențială: „Nicușor Dan a scris pe un bilețel, în direct, că nu va majora TVA. Cuvântul lui este zero. Oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate, nu de amânări copilărești. Am făcut planuri pentru a salva afacerile și angajații, iar acum vedem că totul e pus sub semnul întrebării”.

Industria HoReCa avertizează că o creștere a TVA ar putea reduce consumul intern, ar accelera închiderea afacerilor și ar duce la pierderi masive de locuri de muncă, într-un sector deja fragilizat de măsurile fiscale din ultimii ani.

Industria ospitalității se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, marcată de lipsa acută de forță de muncă, creșterea accelerată a costurilor și instabilitate economică, iar autoritățile, în loc să ofere soluții și sprijin, transmit mesaje care stigmatizează un sector esențial pentru economia națională, mai susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPTIOR).

