Un motor întreținut corect îți asigură fiabilitatea mașinii. Pe lângă schimbul de ulei, să nu ignori filtrul de ulei. Acest element mic influențează direct performanțele motorului, costurile de întreținere și viața pieselor interne. În acest articol afli de ce schimbarea filtrului de ulei reprezintă o acțiune de bază pentru protecția motorului, la ce intervale se recomandă să faci această operațiune și cum poți schimba filtrul în siguranță.

Ce face filtrul de ulei în motor?

Filtrul de ulei reține impuritățile din ulei pentru a nu ajunge la piesele sensibile ale motorului. În timpul funcționării, uleiul se încarcă cu pilitură metalică, praf, depuneri de carbon și alte particule minuscule. Fără filtrare corectă, aceste impurități pot zgâria suprafețele metalice sau bloca circuitul de lubrifiere, ceea ce scade eficiența ungerea motorului.

Cum ajută filtrul de ulei motorul?

Filtrul de ulei nu doar că elimină impuritățile mecanic, ci asigură permanent calitatea și vâscozitatea uleiului, reducând uzura internă. Materialul filtrant captează pilitura, praful sau orice altă particulă dăunătoare. Astfel, piesele mobile primesc ulei curat, iar sistemul de lubrifiere nu se blochează.

Un filtru colmatat blochează circulația uleiului, scade presiunea acestuia și poate cauza defecte majore. Dacă obiceiurile tale de condus includ drumuri scurte, staționări dese, sau accelerații puternice, filtrul se încarcă mai repede, așa că trebuie să fii atent la intervalul dintre schimburi.

Dacă circuli des în oraș cu opriri și porniri frecvente, filtrul de ulei se va murdări mult mai rapid decât în cazul unui șofer care folosește mașina pe autostradă.

Când trebuie să schimbi filtrul de ulei?

Producătorii auto menționează în manual la ce perioadă sau kilometraj trebuie să înlocuiești filtrul de ulei: de regulă, la 10.000 – 15.000 km, odată cu schimbul de ulei. Totuși, acest interval poate scădea cu 20-30% dacă mergi mult în oraș, conduci agresiv sau traversezi drumuri prăfuite.

Semnele că filtrul trebuie înlocuit includ:

zgomote ciudate la motor,

aprinderea martorului de ulei în bord,

scăderea puterii motorului,

mirosuri neobișnuite.

Ignorarea schimbului duce la acumularea de depuneri, blocaje costisitoare și probleme de funcționare. Dacă aștepți prea mult, repararea motorului poate implica cheltuieli mari.

Cum schimbi filtrul de ulei: pași recomandați

Schimbarea filtrului de ulei nu implică proceduri complicate, dar respectarea pașilor corecți previne neplăcerile.

1. Pregătește echipamentul necesar: Ai nevoie de filtru nou, cheia de filtru, vas pentru colectarea uleiului, mănuși și cârpe.

2. Încălzește ușor motorul: Pornește câteva minute motorul pentru a fluidiza uleiul, apoi oprește-l, ridică mașina pe rampă și slăbește busonul de golire. Lasă tot uleiul vechi să se scurgă.

3. Scoate filtrul vechi: Folosește cheia de filtru pentru a deșuruba piesa uzată. Curăță atent suprafața de contact și verifică garnitura filtrului nou.

4. Montează filtrul nou: Înșurubează-l manual, fără să forțezi. Asigură-te că stă bine fixat, dar nu strange excesiv.

5. Adaugă ulei nou: Folosește tipul de ulei recomandat pentru modelul tău, până ajungi la nivelul corect. Pornește motorul, verifică lipsa scurgerilor și asigură-te că martorul de presiune se stinge rapid.

Schimbul de filtru poate părea simplu, însă dacă nu ai experiență sau scule potrivite, poți opta pentru un atelier care asigură montajul și evacuarea corectă a uleiului vechi. Fugi de filtrele no name sau second hand – acestea nu oferă protecție eficientă motorului.

Recomandări pentru întreținere

Verifică regulat nivelul și calitatea uleiului, la fiecare 1.000-2.000 km.

Nu depăși intervalul de schimb indicat de producător.

Folosește filtre și uleiuri compatibile cu motorizarea mașinii. De exemplu, pentru vehicule cu motor turbo, ai nevoie de filtre cu capacitate superioară de reținere a impurităților.

Păstrează facturile de la schimburi. Un istoric bun de întreținere crește valoarea mașinii la vânzare.

Un filtru schimbat la timp reduce uzura, previne defectele repetate și păstrează consumul de combustibil în limite normale.

Întrebări frecvente despre schimbarea filtrului de ulei

De ce trebuie să schimbi filtrul odată cu uleiul?

Un filtru murdar contaminează rapid și uleiul nou, anulând beneficiile schimbului.

Intervalul corect de înlocuire?

Găsești recomandările în manualul tehnic, dar adaptează după stilul de condus și rutele folosite.

Ce riști dacă amâni schimbul filtrului?

Uzura accelerată a motorului și posibile defecțiuni severe la sistemul de lubrifiere.

Poți schimba singur filtrul?

Da, dacă folosești sculele potrivite și alegi un filtru compatibil, conform specificațiilor tehnice.

Sunt filtre diferite pentru fiecare motorizare?

Da, filtrele variază în funcție de model și an de fabricație, de aceea verifică detaliile tehnice înainte de achiziție.

Ai grijă să respecți întotdeauna aceste bune practici pentru a menține motorul în condiții optime, a reduce costurile cu reparațiile și a obține eficiență maximă de la mașina ta. O operațiune aparent banală, cum este schimbul filtrului de ulei, face diferența dintre o funcționare corectă și probleme costisitoare pe termen lung.