Motorul toarce, GPS-ul e setat, iar gândul evadării din rutină te entuziasmează. O călătorie lungă cu mașina promite peisaje spectaculoase, pauze spontane și poate chiar o aventură de neuitat. Dar înainte să te lași dus de val (sau de drum), e important să te pregătești temeinic. De la siguranță și confort, până la mici trucuri care pot face diferența pe traseu, iată 8 recomandări utile care te vor ajuta să te bucuri de fiecare kilometru fără griji.

1. Programează o verificare tehnică detaliată a mașinii

Stabilește o programare la un service auto cu câteva zile înainte de plecare. Un mecanic specializat poate identifica rapid eventuale probleme la sistemul de frânare, suspensie sau direcție. De exemplu, schimbă uleiul de motor dacă observi că a devenit închis la culoare sau are impurități – acest lucru previne uzura prematură a motorului. Cere și verificarea filtrelor (aer, habitaclu, ulei, combustibil) și a lichidului de răcire. La drumuri pe timp de vară sau pe trasee montane, antigelul și funcționarea corectă a sistemului de răcire devin esențiale pentru a evita supraîncălzirea motorului.

Examinează cu atenție starea anvelopelor. Presiunea insuficientă afectează stabilitatea mașinii și crește consumul de combustibil. Pentru mașinile electrice sau hibride, verifică eficiența bateriei și asigură-te că sistemele de încărcare funcționează optim. Nu uita să încarci și climatizarea, ca să menții o temperatură plăcută pe tot parcursul drumului. Este util să iei cu tine o sticlă cu lichid de parbriz și să verifici funcționarea ștergătoarelor.

2. Pregătește toate actele și documentele necesare

Adună la un loc:

talonul mașinii și certificatul de înmatriculare;

polițele valabile RCA sau CASCO;

permisul tău de conducere;

cartea de identitate.

Dacă părăsești țara, verifică ce alte documente îți pot solicita autoritățile: viniete pentru autostrăzile din țările tranzitate (ex: Austria, Ungaria), procuri dacă nu ești proprietarul mașinii, sau acorduri pentru călătoria cu minori. Recomandat este să faci o listă cu toate actele necesare, iar cu o săptămână înainte de plecare să verifici datele de valabilitate.

3. Pune la punct un kit de siguranță și echipamente de bază

În portbagaj ține pregătit minim:

trusă medicală completă;

triunghi reflectorizant;

vestă și stingător.

Completează trusa cu:

cric și cheie de roți (folositoare dacă faci pană);

cabluri pentru pornire dacă bateria cedează;

lanternă, cu baterii de rezervă;

curea de tractare în caz de evenimente neprevăzute.

Dacă ai copii sau animale de companie, include pernuțe, pături, apă și gustări. De exemplu, pe DN1, vara, cozile se pot întinde pe zeci de kilometri. Un baton energizant, o sticlă cu apă și un încărcător auto pentru telefon îți pot fi de folos în orice moment. Adaugă și o unealtă multifuncțională, utilă pentru mici reparații rapide. În perioadele reci, ia cu tine lanțuri de zăpadă dacă circuli prin zone montane.

4. Planifică traseul și stabilește opriri strategice

Folosește Google Maps, Waze sau alte aplicații pentru navigație și setează puncte intermediare. Identifică din timp stațiile de alimentare cu combustibil, parcările sau zonele de odihnă, mai ales pe autostrăzi sau pe drumurile lungi prin zone rurale.

Planifică o scurtă pauză la fiecare două-trei ore. Pauzele reduc oboseala și cresc atenția la volan. Dacă ai pasageri, propune-le mici activități la opriri pentru a menține moralul ridicat, precum exerciții de întindere, plimbări scurte sau o gustare sănătoasă. Adaptarea traseului și a pauzelor la nevoile copiilor sau animalelor adaugă confort întregului grup.

5. Organizează eficient bagajele și spațiul mașinii

Așază obiectele grele pe podeaua portbagajului, cât mai aproape de centrul vehiculului. Astfel păstrezi stabilitatea mașinii și previi balansul în curbe sau la frânări bruște. Respectă greutatea totală admisă, specificată în talon — dacă depășești această limită crește riscul de a obosi suspensiile și de a consuma mai mult combustibil.

Lasă obiectele frecvent folosite la îndemână: apă, șervețele, încărcător mobil, documente. Nu lăsa bagajele să blocheze vizibilitatea spre geamurile și oglinzile laterale. Montează scaunele pentru copii conform standardului actual și protejează geamurile cu folii UV, dacă este necesar. Folosește organizatoare mici sau cutii pentru ca interiorul să rămână ordonat.

6. Menține o conduită responsabilă și gestionează oboseala

Respectă limitele de viteză afișate și adaptează stilul de condus la starea drumului și condițiile meteo. Oprește-te de fiecare dată când simți că oboseala se accentuează. Hidratarea joacă un rol important, iar mesele ușoare consumate în pauzele de șofat previn senzația de moleșeală frecventă pe durata călătoriilor lungi.

Ține telefonul la îndemână doar dacă rulezi aplicații de navigație sau răspunzi prin sistem handsfree. Evită orice alte surse de distragere.

7. Informează-te despre accesul la asigurare și asistență rutieră

Asigură-te că pachetul tău de asigurare auto include servicii de asistență rutieră adaptate nevoilor călătoriei. Analizează ce acoperă concret – de exemplu, remorcarea gratuită, service mobil, înlocuire mașină sau cazare dacă apar probleme tehnice. Pentru cine vrea un plus de siguranță, serviciul de asistență rutieră acoperă rapid majoritatea situațiilor neprevăzute pe teritoriul național sau european.

Poți verifica online valabilitatea și condițiile serviciului înainte să pleci la drum, chiar și pentru mașinile noi, unde de multe ori există carduri de asistență sau pachete premium valabile 2-3 ani de la achiziție. Păstrează numărul de contact al asistenței la îndemână. Un exemplu uzual: dacă ai rămas cu bateria descărcată la ieșire din țară, serviciul preia solicitarea, trimite o platformă și gestionează rapid situația pe loc.

8. Rămâi flexibil și adaptabil pe parcursul călătoriei

Oricât ai planifica dinainte, pot apărea blocaje, lucrări sau schimbări de vreme neașteptate. Păstrează-ți calmul și adaptează-ți ruta dacă apar astfel de situații neprevăzute. Folosește timpul în folosul grupului din mașină – ascultați împreună muzică, propune jocuri sau provocări pentru copii și discută planurile pe orele următoare.

Dacă reușești să păstrezi o atitudine flexibilă și să colaborezi cu pasagerii, fiecare inconveniență devine mai ușor de gestionat. Planificarea atentă, împreună cu o organizare bună a resurselor tale, transformă drumurile lungi într-o experiență agreabilă pentru toți cei implicați.