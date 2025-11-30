Globalizarea a determinat atât extinderea companiilor multinaționale, prin deschiderea unor noi puncte de lucru în piețe accesibile precum România, cât și o creștere semnificativă a mobilității în mediul de afaceri. Odată cu integrarea într-un ecosistem economic global – proces accelerat, în cazul țării noastre, de aderarea la Uniunea Europeană – avantajele nu au întârziat să apară. Astfel, economia națională a fost impulsionată, iar beneficiile la nivel individual, inclusiv cele extrasalariale, s-au diversificat.

Un exemplu relevant este „mașina de serviciu”, devenită un beneficiu foarte răspândit, care oferă totodată o vizibilitate considerabilă angajatorului. Considerat unul dintre cele mai frecvent întâlnite beneficii oferite în marile companii, statisticile arată că opt din zece multinaţionale cu sedii și la noi în țară, oferă acest beneficiu pentru angajaţi.

Indiferent de mărimea companiei, este esențial ca orice business owner să știe ce fel de implicații și provocări presupune oferirea unor mașini angajaților, cu atât mai mult cu cât acestea sunt achiziționate printr-un credit auto. În cele ce urmează, vom puncta, rând pe rând, toate aspectele pe care credem că este important să le cunoști, fie că deții o afacere sau ai capacitate de decizie în firmă.

De ce aleg companiile din România să ofere mașini angajaților?

Motivele pentru care companiile care activează în România optează să ofere mașini de serviciu angajaților sunt multiple și bine fundamentate. Din postura de angajat, ți se oferă o mobilitate mult mai mare, iar din perspectiva angajatorului această strategie devine un atu important în consolidarea poziției companiei pe piață și în atragerea de noi oportunități de colaborare. Iată, așadar, care sunt avantajele unei mașini de serviciu:

În primul rând, această practică stimulează motivația, contribuie semnificativ la retenția talentelor și le transmite salariaților un mesaj clar de apreciere. Acest lucru, la rândul său, contribuie totodată la fidelizarea angajaților și la reducerea fluctuației de personal și crește loialitatea față de companie;

Mai mult, acestea au un aport semnificativ la creșterea eficienței operaționale, reducând timpii de deplasare și facilitând accesul rapid la clienți, parteneri sau locații de interes, ceea ce permite atingerea obiectivelor într-un mod mai eficient;

Totodată, utilizarea mașinilor de serviciu consolidează imaginea de brand și sporește credibilitatea firmei în fața partenerilor și clienților, proiectând o imagine de profesionalism, stabilitate și seriozitate.

Provocările asociate cu utilizarea mașinilor de serviciu

Punerea la dispoziția angajaților a unor mașini ajunge să devină un instrument cu adevărat valoros în dezvoltarea sustenabilă a companiei, precum și în consolidarea poziției pe piață. Altfel spus, utilizarea autovehiculelor de companie aduce numeroase beneficii, însă implică și anumite provocări:

În primul rând, costurile inițiale de achiziție și cele legate de întreținere pot fi semnificative, cu un impact direct asupra bugetului companiei, fiind necesară o planificare financiară atentă;

În plus, gestionarea riscurilor asociate cu utilizarea vehiculelor, precum accidente sau daune, necesită implementarea unor politici de siguranță și asigurare adecvate pentru a minimiza eventualele pierderi;

De asemenea, conformitatea cu legislația în vigoare, inclusiv normele de circulație și reglementările fiscale, reprezintă o responsabilitate esențială pentru evitarea sancțiunilor.

Pentru a asigura o utilizare eficientă și responsabilă, este esențial ca organizațiile să stabilească politici interne clare privind utilizarea vehiculelor, care să includă reguli de utilizare, responsabilități și proceduri de monitorizare, prevenind astfel abuzurile și asigurând o planificare transparentă.

Reglementarea practicii în România

În ceea ce privește utilizarea mașinilor de companie, reglementarea acestei practici în țara noastră este strictă și bine definită de legislația în vigoare. Conform Codului Fiscal, beneficiile în natură provenite din utilizarea mașinilor de serviciu trebuie fiscalizate corect, fiind considerate venituri impozabile ale angajaților sau ale beneficiarilor.

În plus, există reguli clare privind utilizarea personală a mașinilor de companie, fiind necesară stabilirea și documentarea explicită a acesteia pentru a evita interpretări fiscale eronate:

Este obligatorie încheierea unei polițe de asigurare corespunzătoare, care să acopere riscurile asociate utilizării vehiculului, precum și păstrarea documentației legale, precum contracte de leasing sau de închiriere, facturi și rapoarte de utilizare;

Din punct de vedere fiscal, firmele pot beneficia de deduceri fiscale pentru cheltuielile legate de întreținere, combustibil sau asigurări, însă aceste deduceri trebuie justificate prin documente legale și respectând limitele stabilite de legislație.

O aliniere riguroasă cu aceste reglementări asigură nu doar evitarea sancțiunilor, ci și o gestionare eficientă a costurilor și o imagine profesională solidă pentru companie. Prin urmare, utilizarea frecventă a mașinilor de serviciu pe drumurile publice asigură o expunere constantă pe carosabil, ce poate contribui semnificativ la atât la promovarea companiei și la creșterea notorietății, dar și recunoașterea vizuală a brandului.

Fie că optezi pentru un autoturism nou sau o mașină deja rulată pentru unul din angajații tăi, este esențial să ai o vedere de ansamblu asupra întregului proces. În aceeași măsură, trebuie să te asiguri că astfel de bunuri sunt lăsate pe mâna unor angajați de încredere, care vor conduce cu responsabilitate spre birou, către întâlniri de afaceri sau înapoi spre casă.