Siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic depinde într-o mare măsură de starea sistemului de frânare al mașinii tale. Un rol extrem de important la acest nivel îl are lichidul de frână. Acesta transferă forța pe care o exerciți asupra pedalei de frână către plăcuțele de frână și astfel asigură încetinirea și oprirea eficientă a mașinii. Dar cum poți verifica dacă lichidul de frână este într-o stare adecvată sau dacă trebuie să îl înlocuiești? Te invităm să descoperi în cele ce urmează!

Cum identifici nivelul lichidului de frână?

Pentru a putea verifica nivelul acestui fluid, mai întâi trebuie să localizezi rezervorul corespunzător. Parchează mașina pe un teren drept și oprește motorul. Apoi, deschide capota și fixeaz-o cu atenție. Rezervorul cu lichid de frână se află, de obicei, în zona motorului, atașat de cilindrul de frână. Recipientul este unul transparent sau semi-transparent, marcat cu indicații pentru nivelurile minim și maxim. După ce ai identificat rezervorul, uită-te cu atenție la nivelul lichidului. Acesta trebuie să se afle între limitele indicate pe recipient. Dacă nivelul lichidului este sub marcajul minim sau foarte aproape de acest nivel, trebuie să iei măsuri imediat. Vei avea nevoie de un lichid potrivit modelului tău de mașină, pe care îl poți achiziționa de la distribuitorii autorizați. Spre exemplu, un lichid de frână pentru Mercedes-Benz S-Class W223 va avea anumite particularități ce asigură funcționarea eficientă a sistemului de frânare al acestui vehicul. Dacă nivelul este cuprins între limitele indicate, studiază cu atenție și culoarea lichidului sau prezența eventualelor impurități.

De ce este importantă culoarea lichidului de frână?

Culoarea este un indicator subtil, dar foarte important, al stării lichidului de frână. În mod normal, acesta are o nuanță de galben deschis sau maro-auriu, dar, pe măsura utilizării, el capătă o nuanță mai închisă. Acest lucru indică, de regulă, faptul că lichidul a absorbit apă și contaminanți din mediu, ceea ce îi reduce eficiența. Un lichid de frână degradat poate crește distanța de frânare, iar în condiții de utilizare intensă (cum ar fi frânările repetate sau coborârile abrupte), poate provoca supraîncălzirea sistemului. Dacă observi o schimbare majoră de culoare, nu aștepta să apară problemele – planifică înlocuirea acestuia la un service autorizat!

Când trebuie schimbat acest lichid?

Intervalul recomandat pentru schimbarea lichidului de frână variază în funcție de producător și de stilul tău de condus. În general, este bine să faci această operațiune o dată la doi ani sau la aproximativ 40.000-50.000 de kilometri, dar verifică manualul mașinii tale pentru recomandări specifice. Un alt aspect pe care trebuie să-l ai în vedere este clima. În zonele cu o umiditate ridicată, lichidul de frână poate absorbi mai rapid apă, ceea ce îi va modifica semnificativ proprietățile. În cazul în care conduci frecvent în astfel de condiții, poate fi necesar să înlocuiești lichidul mai des.

Semne care indică faptul că trebuie să acționezi imediat

În cazul în care sistemul de frânare al autovehiculului tău nu funcționează corespunzător, este posibil să observi anumite semne. Spre exemplu, dacă simți că pedala de frână este moale sau dacă distanța de frânare crește, programează cât mai curând o verificare. De asemenea, aprinderea martorului corespunzător sistemului de frânare în bord indică faptul că acesta are nevoie de atenție. Un alt semn alarmant este scurgerea de lichid sub mașină. În astfel de situații, este recomandat să consulți imediat un specialist.

Verificarea și schimbarea periodică a lichidului de frână sunt operațiuni simple, dar extrem de importante pentru siguranța ta și a celor din jur. Alocă doar câteva minute pentru a verifica nivelul și culoarea lichidului de frână și respectă intervalele de schimbare recomandate de producător. Dacă nu te simți încrezător să faci această operațiune singur, apelează la un service autorizat!