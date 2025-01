Ce înseamnă marcajele de pe anvelopele de iarnă?

În sezonul rece, șoferii sunt atenți la prognoza meteo, pentru a vedea dacă se anunță zăpadă sau ger, ce poate favoriza formarea de gheață pe carosabil. În aceste condiții, conform legii, ei sunt obligați să-și echipeze mașinile cu anvelope potrivite, care să facă față vremii dificile.

Pentru a ajuta mașina să circule fără probleme în condiții vitrege, este important să cunoști fiecare simbol cauciucuri iarnă. Citește acest articol până la final, ca să descoperi cum să faci o alegere bună când vine vorba de echiparea mașinii cu anvelope de la Anvelopia, pentru sezonul rece.

Cum recunoști anvelopele de iarnă

Anvelopa de iarnă este concepută pentru condiții diferite de drum și de temperatură față de anvelopa de vară și de aceea are caracteristici distincte importante. În primul rând, anvelopele pentru iarnă sunt realizate dintr-un amestec de cauciuc mai moale, pentru a-și menține elasticitatea la temperaturi scăzute, fiind astfel potrivite pe drumurile acoperite de zăpadă sau gheață și pe carosabilul ud. Anvelopele de vară sunt confecționate dintr-un cauciuc mai dus, optimizat pentru temperaturi ridicate, astfel că nu sunt recomandate iarna, pentru că devin rigide și reduc aderența.

O altă diferență importantă este designul. O anvelopă de iarnă, indiferent de brandul care o realizează (Michelin, Hankook, Continental sau alt producător) este prevăzută cu caneluri mai adânci decât anvelopa de vară și cu un profil cu lame fine (mici tăieturi pe suprafața benzii de rulare), acestea ajutând la evacuarea apei, zăpezii și noroiului. Lamelele contribuie la îmbunătățirea tracțiunii în condiții dificile, de zăpadă sau gheață.

Cauciucurile de iarnă se recunosc ușor datorită simbolurilor de pe flancul anvelopei. Cele mai importante marcaje sunt 3PMSF și M+S, care confirmă adaptabilitatea la condiții de iarnă. Acestea sunt inscripționare pe flancul anvelopei, adică pe partea laterală a acesteia. Inscripțiile sunt, de obicei, grupate alături de alte informații despre anvelopă: dimensiunea (exemplu: 205/55R16), indicele de sarcină și de viteză (91H), data fabricației și alte specificații tehnice.

Ce înseamnă marcajul 3PMSF de pe flancul unei anvelope

Simbolul 3PMSF provine de la: Three Peak Mountain Snowflake, care înseamnă „trei vârfuri de munte fulg de nea”. Acesta este un indicator de încredere pentru anvelopele de iarnă care arată că anvelopa are o performanță excelentă pe zăpadă. Poți găsi acest simbol pe anvelopele de iarnă de la producători de top, precum: Michelin, Continental, Hankook etc.

Simbolul se prezintă sub forma unui fulg de zăpadă încadrat de trei vârfuri de munte și este acordat doar anvelopelor care trec teste riguroase într-un laborator autorizat.

Caracteristicile principale ale anvelopelor cu marcaj 3PMSF sunt:

Fiabilitate și siguranță – aceste anvelope asigură mobilitate și aderență optimă pe drumuri acoperite cu zăpadă;

Testare standardizată – certificarea este oferită după obținerea unor rezultate bune în cadrul unui test reglementat;

Norma europeană: din ce în ce mai multe țări din Europa adoptă marcajul 3PMSF ca standard obligatoriu pentru anvelopele de iarnă.

Marcajul 3PMSF garantează că anvelopa este potrivită pentru condiții de iarnă severe, spre deosebire de marcajul M+S, care nu necesită testare certificată. Este important de reținut că în multe state europene folosirea anvelopelor cu acest marcaj este o cerință legală pe timp de iarnă.

Ce reprezintă marcajul M+S de pe anvelope

Simbolul M+S provine de la Mud and Snow (Noroi și Zăpadă) și este cel mai vechi marcaj utilizat pentru a identifica anvelopele adaptate pentru condiții de iarnă. Acest marcaj arată că anvelopa oferă o aderență mai bună decât modelele de vară pe drumuri acoperite cu zăpadă sau noroi.

Însă, spre deosebire de anvelopele cu marcaj 3PMSF, acestea pot să nu fie certificate, pentru că producătorul nu este obligat să le supună testelor specifice. Acest marcaj se poate întâlni pe o gamă largă de anvelope, indiferent de dimensiuni (R15, R16, R17 etc.) și inclusiv pe cele all-season.

Deși marcajul M+S a fost mult timp standardul pentru anvelopele de iarnă, noile reglementări europene favorizează trecerea la marcajul 3PMSF, care oferă o garanție mai mare privind performanțele pe zăpadă.

În România, însă, având în vedere că iernile din ultimii ani au fost mai blânde, fără condiții severe de zăpadă și gheață, au fost înregistrate cereri ridicate din partea șoferilor pentru astfel de cauciucuri.

La Anvelopia, poți găsi anvelope de diferite mărimi (R15, R16, R17 și altele), pentru diverse modele de autoturisme. Astfel, dacă dorești să-ți echipezi mașina în mod corespunzător pentru sezonul rece, la Anvelopia sunt disponibile cauciucuri de iarnă de la diverse branduri, printre care: Continental, Michelin și Hankook. Toate produsele au un excelent raport calitate-preț și contribuie la siguranța, performanța și plăcerea condusului pe timp de iarnă.