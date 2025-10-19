Prima mașină nu este întotdeauna una nouă. La fel, și schimbarea autoturismului poate duce tot la achiziționarea uneia second-hand. Alegerea unei mașini la mâna a doua este, însă, mai dificilă și mai complicată decât în cazul unei mașini ce tocmai a fost scoasă din fabrică.

Întrebările nu lipsesc. „Ar trebui să cumpăr o mașină second-hand de la un vânzător privat sau de la o reprezentanță auto?”, „Ar trebui să aleg o reprezentanță specializată într-o singură marcă sau o reprezentanță multi-marcă?”. Argumentele pentru cumpărarea unei mașini de la o reprezentanță multi-marcă sunt clare, așa că răspunsul vine de la sine.

În primul rând, reprezentanțele multi-marcă oferă o varietate mai largă de mașini. Unul dintre cei mai buni și mai siguri vânzători de mașini rulate este Eurial Certified, care se bazează pe o experiență de 30 de ani, prin sprijinul Eurial Invest, importator oficial al mai multor mărci importante de vehicule. Chiar dacă Eurial Certified este o companie înființată în 2024, toată echipa de vânzări a fost preluată de la Eurial Invest, și asta conferă garanția unor oferte reale și personalizate pe nevoile fiecărui cumpărător.

Eurial Certified are oferte competitive pentru că are experiența unei echipe profesioniste, are posibilități de achiziționare a unor mașini rulate în stare perfectă, le poate verifica istoricul și poate garanta pentru fiecare mașină vândută.

Autoturismele vin cu garanție internațională timp de 24 luni, sunt verificate cu atenție iar kilometrajul este 100% real.

Un alt avantaj al Eurial Certified este finanțarea flexibilă, în funcție de nevoile cumpărătorului, posibilitatea serviciilor buy-back & trade-in, ofertele săptămânale de mașini și garanția atât în România cât și în spațiul european.

Toate brandurile se regăsesc sub același acoperiș iar cumpărătorii, în funcție de preferințe sau de domiciliu se pot orienta spre locații diferite, pentru ca întregul proces de cumpărare a unei mașini să fie cât mai simplu.

Cu peste 173 de vehicule pe stoc, mașini de clasă medie, utilitare dar și mașini premium, Eurial Certified este locul în care poate fi găsită mașina mult visată, atât de întreaga familie, cât și de iubitorii de mașini de lux sau de persoanele care încep o afacere pentru dezvoltarea căreia este nevoie de un nou mijloc de transport.

Mașinile Eurial Certified se pot vedea, testa și achiziționa în șapte locații diferite, în Pitești, București (zona Militari), în Otopeni, în Pantelimon, Ploiești, Cluj sau Brașov.

Siguranța și calitatea fiecărui vehicul din stoc se transformă la rândul lor în siguranță pentru cumpărător și într-un proces transparent de achiziționare a unui autoturism, pentru toți cei interesați iar Eurial Certified își dorește ca fiecare client să fie un partener pe termen lung. Cei peste 450 de clienți din primul an de activitate sunt dovada că Eurial Certified este alegerea cea mai bună pentru achiziționarea unei mașini rulate.