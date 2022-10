Alege și tu un service profesional care să-ți pună mașina pe picioare

Pe cât de mult ne bucurăm la gândul că într-o zi vom avea propria mașină, atunci când suntem copii, pe atât de mult ne întristăm când aceasta începe să aibă probleme, chiar dacă am ști dinainte de asta și că ar fi bine să fim pregătiți, mai ales din punct de vedere financiar, diversele reparații sau piese de schimb având în cazul unelor modele prețuri destul de mari, și nu vorbim aici doar de modelele de lux și de mărci cunoscute ci și de modele eliberate în ediții limitate sau care pur și simplu nu au avut succes și acum foarte puține persoane le mai dețin.



Indiferent cât de bine ar fi făcută o mașină și cât de multă grijă am avea noi de ea, nu vă rezista o viață, fiind multe lucruri ce trebuie înlocuite după o anumită perioadă de timp sau după ce mașina a parcurs o anumită distanta. Aceasta distanta diferă de la un model de mașină la alta și de la un tip la altul însă contează foarte mult și tipul de drumuri pe care o conducem și condițiile în care conducem. Iar cel mai bine este să îi lăsăm pe cei cu experiență să se ocupe de schimburile și reparațiile necesare, în cadrul unui service auto profesional precum ProMotor, unde orice marcă de mașină vă primi cele mai bune tratamente și atenția de care are nevoie astfel încât să ofere performanță, confort și siguranță șoferului și pasagerilor pe șosea dar și în afara acesteia.



Îi putem găsi în două locații diferite în oraș, ambele fiind echipate cu echipamente moderne și performante prin care să se poată realiza orice tip de reparație, la orice marcă și model de mașină. De asemenea, și personalul are experiența și cunoștințele necesare pentru că reparațiile sau mentenanță să fie realizate la cele mai bune standarde de calitate.



Nu putem nega că se întâmplă multe accidente pe străzile de la noi din țară. Din fericire, mare parte din acestea sunt ușoare și nu se soldează decât cu mici pagube aduse mașinilor, precum un far spart sau tabla îndoită. Pentru, asta, cei de la ProMotor ne pun la dispoziție o tinichigerie auto, în cadrul căreia se pot remedia problemele de aspect, cu tabla îndoită sau prin înlocuirea parților ireparabile dar și o vopsitorie, asta pentru că exista și cazuri în care vopseaua se zgârie și este necesara o vopsire parțială, a unei aripi, portiere sau bari.



Pentru că în multe situații, noi cei fară atât de multă experiență, nu ne dăm seama atât de ușor ce probleme poate avea o mașină, este cu atât mai bine să apelăm la cei ce cunosc în detaliu și știu din practică și experiență cu ce probleme ne confruntăm.