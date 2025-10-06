Mitul SRL-ului cu un singur client: când ești liber și când ești doar angajat mascat

SRL-ul cu un singur client poate fi o realitate pentru tine dacă ești freelancer sau specialist IT.

Dacă ai un singur client pentru serviciul sau produsul pe care îl oferi, această formă de colaborare poate promite câștiguri mai mari, dar de multe ori ANAF-ul o poate considera o formă de angajare mascată, ceea ce poate atrage sancțiuni.

Există SRL cu un singur client?

O firmă își poate desfășura activitatea exclusiv pentru o companie. Legea nu interzice explicit existența unui SRL cu un singur client.

Programatori și freelanceri la început de drum

Dacă ești la început de drum, s-ar putea să îți deschizi un SRL și să lucrezi cu un singur client extern o perioadă de timp.

De exemplu, dacă ești programator și în trecut ai fost angajat pe o poziție similară la compania clientului respectiv, autoritățile pot verifica dacă regimul de muncă este unul asemănător cu cel din perioada de angajare (program fix, obligația de a lucra la sediul clientului). Dacă acest lucru se confirmă, se pot aplica sancțiuni retroactive.

De aceea, dacă lucrezi cu o companie la care ai fost angajat, e important să stabilești clar în contract clauze care să definească clar că activitatea ta nu este dependentă conform articolului 7 din Codul Fiscal.

Angajări mascate pentru promisiunea unui salariu mai mare

Unele companii îți pot propune să îți deschizi un SRL, promițând câștiguri mai mari decât salariul pe carte de muncă. Motivația este simplă: clientul preferă să plătească o factură în loc să gestioneze angajarea ta.

Pentru tine, această soluție poate părea convenabilă, dar astfel renunți implicit la beneficiile de angajat conform Codului Muncii.

Care sunt pericolele unui SRL cu un singur client?

Pe lângă riscul de a fi considerat o formă de angajare mascată, a opera un SRL cu un singur client îți poate aduce și alte dezavantaje semnificative.

Responsabilitatea și costurile aferente unui SRL

Atunci când ești angajat, responsabilitatea administrativă și financiară revine angajatorului. Pe de altă parte, când operezi un SRL, chiar dacă ai un singur client, tu ești responsabil pentru toate obligațiile fiscale, contabile și legale.

Tu te ocupi de facturare, de plata taxelor și impozitelor, de depunerea declarațiilor și tu ești cel ce poate fi tras la răspundere conform legii. Toate aceste procese consumă timp și resurse financiare, fie că le gestionezi singur, fie că apelezi la un expert contabil.

Din fericire, tehnologia a simplificat mult aceste etape. De exemplu, pentru a depune online declarațiile la ANAF sau pentru a semna digital contractele cu clienții, ai nevoie de o semnătură electronică calificată. O poți obține rapid și simplu de la AlfaSign, furnizor acreditat de servicii de încredere.

Sancțiuni și costuri suplimentare

Atât tu, cât și compania client, puteți fi sancționați de ANAF. Autoritățile pot recalifica relația de colaborare în contract de muncă și pot impune plata retroactivă a contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, majorate cu penalități.

Lipsa protecției specifice angajaților

Un SRL cu un singur client, nu beneficiezi de protecțiile standard ale unui angajat:

Nu ai garanția concediului plătit

Nu există preaviz obligatoriu la încetarea colaborării

Contractul poate fi reziliat rapid, iar tu rămâi fără venit imediat.

Fără contribuții la pensie

Ca angajat, o parte din salariul tău este reținută lunar și virată către sistemul public de pensii, asigurându-ți o formă de venit la bătrânețe. Pe de altă parte, dacă operezi un SRL, nu ești obligat să plătești contribuții la CAS decât pentru angajați, astfel că responsabil de propria pensie.

Care sunt avantajele SRL-ului cu un singur client?

În ciuda riscurilor, un SRL cu un singur client îți poate aduce avantaje reale, mai ales dacă gestionezi corect relația contractuală și ești conștient de limitele independenței tale.

Mai mulți bani în buzunar

Dacă clientul preferă să plătească facturi în loc să te angajeze direct, există șansa să primești sume mai mari pentru aceeași muncă. Astfel, venitul tău lunar poate fi semnificativ mai mare decât în cazul unui contract tradițional de muncă.

De asemenea, ca antreprenor, poți deduce cheltuielile profesionale (echipamente, abonamente, spațiu de lucru).

Flexibilitate

Colaborarea prin SRL îți oferă libertatea de a decide cum, cât și când lucrezi. Îți organizezi programul de lucru cum vrei, ceea ce îți permite să lucrezi simultan la mai multe proiecte sau să ajustezi volumul de muncă în funcție de nevoi și priorități.

Lipsa unui șef direct și a unui program rigid poate fi un beneficiu important, mai ales dacă îți dorești autonomie în gestionarea activității tale.

Cum faci diferența dintre o colaborare reală și o angajare mascată?

Pentru a-ți da seama dacă relația cu singurul tău client este una de colaborare liberă sau de angajare mascată, verifică următoarele puncte, conform articolului 7 din Codul Fiscal:

1. Ai libertatea de a alege unde lucrezi? Un angajat are de cele mai multe ori un loc de muncă fix (biroul companiei). Un freelancer care lucrează prin SRL poate alege să lucreze de acasă, de la o cafenea sau dintr-un spațiu de co-working.

2. Decizi singur programul de lucru? Un contract de muncă impune un program fix, de regulă de 8 ore pe zi. Ca freelancer, îți poți stabili singur orarul, atâta timp cât respecți termenele stabilite în contract.

3. Primești sarcini și instrucțiuni detaliate de la client? Un angajat urmează indicațiile unui superior. Un freelancer sau consultant are un anumit grad de autonomie în modul în care își desfășoară activitatea pentru a livra rezultatul final.

4. Ai dreptul de a-ți folosi propriile instrumente de lucru? Un angajat folosește, de cele mai multe ori, laptopul, software-ul și echipamentele puse la dispoziție de angajator. Un freelancer cu SRL lucrează, în mod normal, cu propriile echipamente.